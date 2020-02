Eleição para escolha de novo chefe do Ministério Público acontecem nesta sexta

As eleições para eleger a o novo chefe do Ministério Públcio do Estado da Bahia (MP-BA) acontecerão das 9h às 17h, nesta sexta-feira (7), na sede no órgão, no Centro Administrativo da Bahia. Procuradores e promotores de Justiça de todo o estado irão às urnas para eleger a lista tríplice que será analisada pelo governador Rui Costa e decretará o nome do chefe órgão para o biênio 2020/2022.

Nove candidatos concorrem ao cargo: os procuradores de Justiça Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza, Paulo Gomes Júnior e Wellington César Lima e Silva e os promotores de Justiça Alexandre Soares Cruz, Cássio Marcelo de Melo Santos, Marcelo Henrique Guimarães Guedes, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, Pedro Maia Souza Marques e Rogério Luís Gomes de Queiroz.

O colégio eleitoral do Ministério Público é formado por 586 membros, sendo 57 procuradores de Justiça e 529 promotores de Justiça. A atual chefe é a promotora Ediene Lousado.