Eleições 2020: veja regras e calendário da Sabatina CORREIO

A terceira edição da Sabatina do CORREIO, que também aconteceu nas eleições de 2016 e 2018, começa nesta segunda-feira (19). Todos os candidatos foram convidados para participar e terão o espaço de uma hora para responder perguntas do próprio jornal, 24 entidades e associações civis, além de 8 especialistas técnicos em diversas áreas e da própria população, que poderá participar comentando no YouTube, Facebook ou Instagram do veículo, por onde a sabatina será transmitida. Apenas o candidato Isidório (Avante) não será sabatinado porque só tem espaço em sua agenda no mês de novembro.

Abaixo, elaboramos um guia explicando as regras, o formato e o calendário de cada uma das sabatinas.

Regras e formato

No dia da sabatina o candidato ou alguém da sua equipe precisa ficar disponível 30 minutos antes para ser feito o teste de acesso. Todos os candidatos responderão perguntas feitas pelo CORREIO, audiência do veículo, além de associações, federações e especialistas nos principais temas que interessam à sociedade.

Todas as perguntas enviadas por entidades, especialistas e leitores serão relacionadas a propostas de governo, não sendo dirigidas diretamente a nenhum deles. As questões serão numeradas e os candidatos escolherão na hora um número escrito no envelope. Serão 18 no total sendo duas para cada candidato. As perguntas estarão envelopes com números e serão sorteados pelo apresentador no dia.

Os candidatos devem se comprometer com as regras da sabatina. Não serão permitidos ataques às empresas Rede Bahia, Jornal CORREIO, TV Globo, bem como aos demais candidatos. Caso o candidato desobedeça esta regra, terá o seu microfone cortado momentaneamente. O tempo perdido neste processo não será devolvido.

A sabatina será dividida em 4 blocos, com duração de 5, 12, 15 e 18 minutos, respectivamente. É previsto que cada pergunta dure 1 minuto e os candidatos e candidatas têm 2 minutos para responder. No entanto, de acordo com Donaldson, esse tempo é bem flexível: o sabatinado pode se prolongar no período da resposta desde que tenha consciência de que isso vai reduzir a quantidade de perguntas que o tempo lhe permitirá responder.

Pandemia

O coronavírus não acabou, a vacina ainda não chegou e ninguém sabe quando isso vai acontecer. Pensando nisso, o jornal tomou medidas para evitar que aconteçam aglomerações.

Donaldson Gomes, na figura de mediador, ficará na redação do CORREIO. Os sabatinados, por sua vez, ficarão de suas casas. É de lá que vão receber e responder as perguntas. “Essa é uma das poucas oportunidades que o candidato tem de detalhar suas propostas de governo. Nessa eleição, esse espaço é mais valioso ainda pela pandemia, o que reduz a realização de debates; e a cláusula de barreira, que deixou dois candidatos à prefeitura em Salvador de fora do horário eleitoral gratuito”, afirma o editor.

Gerente de marketing do CORREIO, Marta Sousa explica que a pandemia mudou completamente a configuração dessas eleições. No entanto, as demandas democráticas seguem vigentes e o veículo deseja amplificar as vozes de eleitores.

Como acompanhar

Plataformas: Youtube, Facebok e Instagram

Horários

19/10

11h às 12h - Major Denice (PT)

Resumão das propostas: Garantir um mínimo de 50% das vagas da rede municipal para educação em tempo integral e dobras as vagas de creches em Salvador, construindo mais 50 grandes creches e fazendo parcerias com estabelecimentos comunitários. Também afirma que vai ampliar construção de encostas e reformar escadarias para melhorar o acesso às comunidades mais vulneráveis da cidade. Na saúde, quer criar mais 4 policlínicas e fazer a maternidade municipal.

13h às 14h - Cezar Leite (PRTB)

Resumão das propostas: Geração de empregos através da desburocratização e redução de taxas e impostos; melhoria do atendimento à saúde com a informatização do sistema de marcação de consultas, atenção aos idosos e pessoas com deficiência e criação da rede de tratamento precoce para o combate à pandemia. Criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública com valorização da GCM e uso da tecnologia para proteção do cidadão

20/10

11h às 12h - Bacelar (Podemos)

Resumão das propostas: Implantar as Comunidades Educadoras, baseado na preparação e formação de educadores que visitam semanalmente as famílias dos estudantes das escolas municipais. Criação o Cartão de Estudante - Do Pré-Natal ao Primeiro Emprego e ampliação do investimento de recursos próprios para ampliação da rede pública de ensino. Ampliar a oferta de ônibus com ar-condicionado para toda a cidade até o final de 2021 e implementar novas soluções para o desenvolvimento da micromobilidade dos bairros, especialmente os populares, como na região do Miolo da cidade, Cajazeiras, Subúrbio Ferroviário e Centro da cidade. Otimizar o Movimento Salvador Vai de Bike e transformar o programa em meio de transporte para o trabalho, para além do lazer e diversão.



13h às 14h - Celsinho Cotrim (Pros)

Resumão das propostas: Tem programa de governo em 11 áreas de atuação, todas elas em parceria com os governos federal e estadual, iniciativa privada, financiadores internacionais e organizações sociais. Promete implantar escola em tempo integral nas escolas municipais e ampliar o número de creches. Na área da saúde, ele prometeu ampliar o horário de atendimento das Unidades de Saúde da Família (USFs) até às 22 horas e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

21/10

13h às 14h - Hilton Coelho (Psol)

Resumão das propostas: Participação direta de segmentos setoriais e da população em conferências, desde a área da educação à saúde, para a tomada de decisões que orientarão as políticas públicas e a gestão. Criação de um banco de desenvolvimento municipal chamado Banco do Povo para articular as diversas atividades produtivas e tradicionais de Salvador. Articulação da mobilidade urbana com integração dos distintos modais e transformação do trem do Subúrbio Ferroviário num articulador regional.

22/10

11h às 12h - Olívia Santana (PCdoB)

Resumão das propostas: Organizar a volta às aulas com segurança e garantir internet social para estudantes do ensino fundamental. Pretende criar uma secretaria de Políticas para as Mulheres e ampliar a participação feminina na gestão. Criação de casa de acolhimento temporário para mulheres em situação de violência. Na mobilidade, quer rever contrato e modelos de financiamento, além de redesenhar linhas de ônibus da capital baiana.



13h às 14h - Rodrigo Pereira (PCO)

Resumão das propostas: Aumento imediato de verbas na saúde para ampliar o número de testes à toda população, distribuição gratuita de máscaras, luvas, álcool e remédios. Redução de jornada de trabalho para 35 horas semanais sem redução salarial. Proibição de demissões durante a pandemia.

23/10

13h às 14h - Bruno Reis (DEM)

Resumão das propostas: Continuidade em relação à atual gestão. Implantação do Programa Vida Nova, com foco em desenvolver ações voltadas para o fortalecimento de unidades familiares. Convênio com o governo federal para criar programa de equidade para as mulheres chamado "Casa da Mulher Soteropolitana". Política para a infância e juventude com foco em preparar os jovens desde cedo para assumirem papel de destaque na sociedade. Ampliar o trabalho do Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra a Mulher e continuar o trabalho na Unidade de Políticas para Pessoas com Deficiência (UPCD).