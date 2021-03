Eleições 2022: Neto derrota Wagner em todos os cenários, diz pesquisa

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), lidera todos os cenários estimados em pesquisa eleitoral feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, em parceria com o site Bahia Notícias. Cotado como principal concorrente do democrata, Jaques Wagner (PT) aparece em segundo lugar nas intenções de votos, mas acaba sendo derrotado em todos os cenários, inclusive na disputa direta.

A primeira situação testada foi com as opções de voto pulverizadas, contando com nomes como o senador Otto Alencar (PSD) e o vice-governador João Leão (PP), que atualmente fazem parte da base do governador Rui Costa (PT). ACM Neto aparece nesse cenário com 49,3%, contra 21,4% de Wagner.

Ficam empatados na terceira colocação a secretária de Saúde de Porto Seguro, Raíssa Soares, e Otto Alencar, com 3,9% cada. João Leão, o vereador Alexandre Aleluia e o ex-vereador Marcos Mendes não ultrapassam a casa dos 3% neste cenários. 12,5% dos entrevistados foram brancos e nulos e 5,3% não sabe ou não respondeu.

No segundo cenário, sem as candidaturas de Otto, Leão e Aleluia, Neto acumula um total de 51,9%, ante 24,2% de Wagner. Raissa Soares, possível nome do bolsonarismo na corrida ao governo estadual, aparece com 4,2%. Marcos Mendes tem 0,8% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 13,8% e 5% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Na disputa direta entre ACM Neto e Jaques Wagner, o ex-prefeito de Salvador soma 56,5%, contra 25,8% do ex-governador da Bahia. O número de brancos e nulos fica em 13,7% e 4% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 2002 eleitores em 186 municípios da Bahia entre os dias 20 e 24 de março de 2020. A margem de erro é de 2% e o levantamento foi realizado por telefone com baianos com mais de 16 anos.