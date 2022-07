Eleições 2022 terão apenas 4 debates entre candidatos; veja datas definidas

As datas para os primeiros debates com os candidatos à presidência da República foram definidas. O primeiro deles acontece já no mês que vem, em 28 de agosto, um domingo.

Esse primeiro encontro acontecerá nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo, mas haverá uma transmissão conjunta. O evento será realizado em parceria com a TV Cultura, UOL e Folha de S. Paulo. De acordo com o diretor nacional de jornalismo da Band, Fernando Mitre, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou participação no debate, mas Jair Bolsonaro (PL) ainda não. Não foi informado sobre os demais candidatos.

O segundo debate agendado será no dia 14 de setembro, uma quarta-feira, com os portais g1 e UOL e os jornais O Globo, Folha e O Estado de S.Paulo. Este evento terá transmissão exclusivamente pela internet e também ocorrerá em São Paulo, com a presença dos quatro primeiros colocados na última pesquisa Ipec ou Datafolha da semana que antecede a realização do evento. Caso ocorra empate, será contemplado o candidato cuja aliança tenha mais parlamentares no Congresso. Atualmente, os primeiros colocados nas pesquisas são, em ordem: Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB).

Haverá também um debate no dia 24 de setembro, um sábado, na sede do SBT. O evento terá transmissão conjunta com a CNN Brasil, Nova Brasil FM, Veja, Estadão e Terra.

O último debate antes das eleições, cujo primeiro turno acontecerá no dia 2 de outubro, será na Rede Globo, no dia 29 de setembro. A emissora confirmou a data do debate mesmo sem as confirmações das presenças de Lula e Bolsonaro.