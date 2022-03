Eleições 2022: TRE-BA e Whatsapp firmam parceria para atender eleitores por app

Ter acesso a informações e serviços eleitorais e tirar dúvidas sobre as Eleições 2022 ficou mais fácil para os baianos desde essa quarta-feira (30). É que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) e o WhatsApp firmaram uma parceria para ampliar o atendimento aos eleitores e candidatos nas eleições deste ano, tornando o aplicativo um meio oficial para agilizar o processo.

O acordo foi anunciado em coletiva de imprensa na sede do TRE-BA, no Centro Administrativo (CAB), na Avenida Paralela. Agora, quem reside e vota na Bahia poderá usar o WhatsApp para contar com diversos serviços como emitir título de eleitor, tirar quitação eleitoral, consultar situação de mesários, justificar ausência em algum dos turnos da eleição e fazer denúncias de condutas irregulares, como compartilhamento de ‘fake news’.

O telefone de contato do WhatsApo do TRE-BA é o (71) 3373-7000, mesmo número oficial do Tribunal, que dá acesso ao bate-papo com Maia, a Inteligência Artificial (IA) que presta o serviço. Falar com um atendente humano também é possível à partir da ferramenta, caso nenhum dos serviços disponíveis seja o procurado.

Recursos e agilização no atendimento

Com a nova modalidade de atendimento do TRE-BA, o que se destaca mesmo é a velocidade. Em questão de poucos minutos e algumas interações simples, é possível ter em mãos documentos que muita gente busca presencialmente, precisando se deslocar e, muitas vezes, perder o dia de trabalho para resolver pendências com a justiça eleitoral.

Até por isso, o presidente do TRE-BA, desembargador Roberto Maynard Frank, destaca o trabalho de divulgação da opção via WhatsApp para os quatro cantos do estado. "Conto com a parceria da imprensa para fazer Maia [a IA] ficar famosa e que todos os eleitores da Bahia conheçam o serviço que já está disponível. Nossa intenção é difundir e democratizar essa opção de forma não burocratizada, eficiente e célere", afirma Frank.

A expectativa é que, com o novo serviço, as grandes filas formadas por cidadãos em busca de quitar seus débitos com o TER antes do período de eleições seguinte fiquem no passado. "Pode e muito [diminuir essas filas]. No nosso país, existe mais smartphone do que brasileiro. Enquanto o WhatsApp é o app mais utilizado. Convido todos para adicionar Maia na agenda e que resolvam todo tipo de pendência sem gerar filas e aglomerações", indica o presidente do órgão.

Fato ou boato

O que também deve ser deixado no passado é a utilização dos grupos de WhatsApp como único meio de se informar sobre os assuntos da atualidade. A ferramenta se notabilizou nos últimos pleitos como espaço fértil para a divulgação de informações falsas, as chamadas ‘fake news’. Pelo menos, é essa a ambição do aplicativo, como garante Dario Durigan, diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil.

"Tenho dito que as eleições do Brasil em 2022 são as mais importantes do mundo para o WhatsApp. Fazemos o enfrentamento da informação falsa em vários níveis", afirma Durigan, citando o desenho do aplicativo para coibir a 'viralidade' [capacidade de espalhamento de uma informação ou conteúdo] das fake news e a presença forte da empresa no país, monitorando o que acontece.

Um exemplo dessa presença é o ‘Fato ou Boato’, um dos serviços presentes no WhatsApp do TRE-BA, que orienta, checa e aponta quais informações são falsas das muitas compartilhadas via ferramenta. Esse serviço, para Durigan, é uma mostra de como o WhatsApp olha para o país e as eleições daqui. "O Brasil é muito importante para o WhatsApp, o mercado brasileiro é amplo e diversificado. Reconhecemos a importância do Brasil e a eleição aqui, que nos traz muitos desafios, como prioridade", diz.

Ainda na coletiva, o diretor fez questão de destacar que o disparo de mensagens em massa, como ocorreu na eleição de 2018, é irregular. Ele também citou que o WhatsApp tem combatido o problema, orientando os partidos políticos a não contratarem empresas que oferecem esse serviço. Ainda de acordo com Durigan, a parceria entre o TRE-BA e o WhatsApp é uma integração legítima, com respeito à proteção de dados e consentimento dos usuários, sem qualquer produção de disparo em massa.

TRE-BA pelo WhatsApp:

Como acessar? Facilidades - Para receber atendimento do TRE-BA pelo WhatsApp, basta adicionar o número (71) 3373-7000 e dar um 'oi' pelo aplicativo de mensagens instantâneas; Quais serviços dá para fazer? 1 - Título de Eleitor

2 - Emissão de Certidões

3 - Mesários

4 - Justificativa

5 - Multa Eleitoral

6 - Pagamentos e Ressarcimentos

7 - Contato das zonas eleitorais

8 - Denúncias, Reclamações e Elogios

9 - Protocolos de segurança - COVID 19

10 - LIBRAS - atendimento em vídeo chamada

11 - Fato ou Boato?

12 - Falar com atendente humano

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo