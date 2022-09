Eleições na BA: PM usará drones e terá 29 mil policiais nas ruas no domingo

A Polícia Militar da Bahia irá empregar, em regime de turno, 29.836 policiais militares em todo o estado durante a Operação Eleições 2022 com o objetivo de oferecer mais segurança aos eleitores e garantir o exercício da democracia no próximo domingo (2/10).

Além do policiamento ostensivo em todo o estado, as equipes da PM irão atuar no entorno dos 8.749 locais de votação da Bahia, que é o 4º maior colégio eleitoral do Brasil, na escolta das urnas, guarda dos locais de votação, escolta reversa para os polos de transmissão de dados dos tribunais eleitorais até o término da contagem de votos.

A tecnologia será uma grande aliada no trabalho da PM com o uso de drones e de sistema de monitoramento em tempo real para otimizar o emprego do efetivo e das viaturas, proporcionando mais dinamismo na gestão.

A corporação baiana também irá atuar na prevenção de crimes eleitorais como boca de urna, transporte clandestino de eleitores, tentativa de compra de votos, entre outros. Em casos de flagrantes, a PM encaminhará os acusados e testemunhas para a Polícia Federal ou delegacia local.

Coordenação

Nos 417 municípios baianos haverá um oficial da PMBA representando a corporação na coordenação da Operação Eleições 2022. O trabalho da PM começou desde o início das campanhas eleitorais, comícios, carreatas e eventos, e seguirá, após a apuração dos votos, nos locais de comemoração. A Operação Eleições 2022 também está planejada em caso de 2º turno.

Dia da eleição

O policiamento será montado a partir das 7h em uma distância de 100 metros dos locais de votação e o patrulhamento no entorno. Após o encerramento da votação, às 17h, a PM vai escoltar o material utilizado no pleito para os polos de transmissão de dados até o encerramento de todas as atividades, previsto para às 22h.