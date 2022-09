O Elevador Lacerda estará fechado neste domingo (4), durante todo o dia, para uma manutenção preventiva no portão de acesso ao equipamento.

Com a suspensão do atendimento, os usuários terão como opção utilizar o Plano Inclinado Gonçalves, que fica localizado a cerca de 300 metros, na região do Comércio. O equipamento funcionará excepcionalmente neste domingo, das 7h às 19h, com tarifa de R$0,15.

O Lacerda voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (5), a partir das 7h.