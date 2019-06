Elevador Lacerda recebe iluminação em homenagem a Portugal

O Elevador Lacerda recebeu uma iluminação especial nesta segunda-feira (10). Com luzes vermelhas e verdes, o ponto turístico prestou uma homenagem ao Dia Nacional de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado hoje.

De acordo com a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP), responsável pela iluminação do Elevador Lacerda, a programação temática será mantida no local até a próxima quinta (13).

Com cerca de 270 milhões de habitantes, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é formada por nove países membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e Timor-Leste.