Eliana, Angélica e Xuxa aparecem juntas em comercial; assista

Foto: Reprodução

Ao reunir dezenas de heróis no filme "Vingadores: Guerra Infinita" a Marvel assinalou: este é o maior "crossover" de todos os tempos. Entretanto, parece que a produtora americana terá que mudar a sua visão acerca deste assunto.

É que, abalando todas as estrutuas da televisão brasileira, as três loiras mor da TV aberta se juntaram para gravar um comercial. Nada mais, nada menos que Eliana, Xuxa e Angélica são as estrelas da peça publicitária de um batom.

No comercial do batom "Eudora Glam Matte Tint" as loiras mandaram um recado importante sobre a rivalidade feminina, que é algo ultrapassado. Elas ressaltaram que, se for para produzir algo com mulheres, que seja incentivando o apoio entre elas.

“Esse negócio de rivalidade está na cabeça de vocês, sabia?”. “A briga pela audiência”, enfatiza Eliana logo em seguida. “A guerra das loiras!”, pontua Angélica. Por fim, Xuxa esclarece: “Mas chegou a hora da gente mandar esse baixo astral embora”. E Eliana concorda: “Pelo amor de Deus, a gente cresceu né, ‘bora’ se divertir”.

Veja: