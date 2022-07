Eliana incentiva a masturbação e faz revelações sobre sexo

Eliana sempre foi a musa das crianças, assim como Xuxa Meneghel. A apresentadora, reservada em relação a vida pessoal, esteve no podcast Quem Pode, Pod, desta terça-feira (26) e fez revelações sobre sexo e masturbação.

As donas do podcast, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, questionaram que o título de "musa dos dedinhos" servia, também, para auxiliar no prazer íntimo feminino. "Eu já fiz muita coisa com os dedinhos, mas vocês já sabem", brincou.

Fernanda pediu dicas para se masturbar, mas Eliana cortou a resposta e disparou: "Não precisa, bebê, tenho certeza que é bem espertinha a senhora". Ainda na conversa, Giovanna perguntou com quantos anos a loira tinha perdido a virgindade.

"18 na real! Está vendo? Esse negócio de dedinho não é um negócio fácil. Meio tarde, né? Se a gente soubesse. Meu Deus do céu, mas está bom", disse.

Pouco depois, a mãe de Arthur e Manuela reforçou a importância das mulheres terem prazer com a masturbação. "Não, vou te contar uma coisa. É maravilhosa se contar. E [as mulheres] têm que fazer isso", finalizou.