Eliminada de 'A Fazenda', Sthe descobre que está solteira e chora em camarim

Sair de um reality e se deparar com todas as novidades do mundo 'aqui fora' é sempre chocante para os participantes que ficaram confinados durante meses. Mas para Sthe foi ainda mais. Além de descobrir o rebaixamento da dupla BaVi, ela foi informada por terceiros que estava solteira.

A egrégia de São Caetano entrou no reality da Record noiva do influencer & empresário Victor Igor. No entanto, ela se tornou "muy amiga" de Dynho Alves durante o confinamento, o que colocou uma pulga atrás da orelha do público e do noivo, que pôs um fim na relação e anunciou nas redes sociais para todo mundo saber.

Todo mundo, menos a mais interessada: Sthe.

Ela descobriu sua sorte na madrugada desta quarta-feira (15), quando fora eliminada d'A Fazenda. O impacto da revelação não poderia ter sido outro, choradeira no camarim, informou a jornalista Dani Bavoso, da Record.

“A gente ficou sabendo que o Dynho está no camarim de ‘A Fazenda’ armando o maior barraco, querendo brigar com geral. E a Sthe está em outro camarim… chorando”, revelou a jornalista, citando o outro envolvido na suposta traição.

Dynho, inclusive, também entrou casado no reality. A esposa, MC Mirella, antecipou os passos de Victor e pôs um fim na relação. Ela chegou a frequentar festas onde letreiros anunciavam em letras garrafais que "Mirella está solteira".

Voltando à Sthe, por conta das lágrimas e barracos, a "Cabine de Descompressão", entrevista feita pós-eliminação onde os peões descobrem o que está rolando do lado de fora, foi tão cancelada quanto a própria influencer.

Abalada, mas sem perder a coroa, Sthe enxugou as lágrimas e arrumou forças para ir à festa final de A Fazenda. No entanto, ela não conseguiu disfarçar seu estado emocional e arrumou consolo nos braços de Dynho.

"Vai ficar tudo bem, viu", declarou o dançarino para a influenciadora digital enquanto dava um abraço fraterno.

Gui Araujo e Mussunzinho também se aproximaram e aconselharam Sthe a não ficar sozinha na festa.

Sthe também foi conversar com a amiga Dayanne Melo. "Horrível, horrível. Essa é a grande verdade. Té, olha pra mim. Você tá com a sua mente tranquila?", questionou a modelo.

"Como eu vou ficar tranquila se minha vida tá assim", desabafou a influenciadora digital. "Não, calma. Mas o que você fez aqui dentro, você tá em paz?", voltou a indagar Dayane Mello. "Claro, eu tenho consciência do que eu fiz aqui dentro", finalizou a ex-peoa.