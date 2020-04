Eliminada do BBB, Marcela faz vídeo chorando: 'difícil assimilar'

Eliminada na noite da última terça-feira (7) do Big Brother Brasil 20, Marcela McGowan apareceu bastante abatida em sua primeira mensagem aos fãs, nas redes sociais, após a saída do confinamento. Na manhã desta quarta-feira (8), a médica gravou e postou um vídeo nos Stories do Instagram e estava com os olhos cheios de água.

"Bom dia, pessoal! Desculpa a demora para aparecer aqui para vocês, foi uma noite muito difícil, que eu só precisava ficar perto da minha família. É muito difícil assimilar, ser jogada de volta na sociedade e ver tudo o que tá acontecendo aqui fora, tanto da questão de saúde, que é maluco, quanto tudo que aconteceu e que a gente nem tem ideia", falou Marcela.

"Tô passando aqui para dizer que tudo é muito novo, vou me acostumar a aparecer aqui e falar com vocês. A gente vai se falando muito por aqui. Tem muita coisa muito chocante pra mim pra gente conversar", continuou a médica. "Não consegui ler tudo, nem sei se vou. Assim que eu conseguir a gente vai se falando sempre e eu vou respondendo vocês. Um beijo e em breve eu volto aqui pra gente falar mais", finalizou, muito emocionada.

Marcela estava no paredão com Flayslane e Babu, mas a disputa direta foi mesmo com a cantora. A diferença entre elas foi de menos de 1% e a ginecologista saiu com 49,76% dos votos - Flay teve 49,18%. Já o ator apareceu com apenas 1,06% de rejeição do público.