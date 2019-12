Eliminada, Luísa Sonza dá carro zero para professor do 'Dança dos Famosos'

Luísa Sonza deu um carro de presente para seu professor, o bailarino Leo Santos. A cantora foi eliminada do Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, no último domingo.

Segundo o jornal Extra, Luísa comprou o carro zero km e deu de presente como uma forma de se desculpar e agradecer o empenho do professor na disputa.

Ainda de acordo com a publicação, Luísa sofreu na disputa, chegava atrasada aos ensaios por conta dos compromissos profissionais, shows e campanhas e teve dificuldades para pegar as coreografias.

Luísa Sonza dá carro zero para professor do 'Dança dos Famosos'