Eliminado de A Fazenda, Viny Vieira revela choque ao saber da morte de Gugu

Eliminado do reality show A Fazenda na noite deste domingo (2), Viny Vieira foi informado por uma psicóloga do reality sobre a morte do apresentador Gugu Liberato. Gugu morreu na sexta-feira (22) depois de ter confirmada a morte cerebral. Viny ficou conhecido por interpretar o personagem Gluglu, no programa Pânico, uma homenagem ao apresentador.

"Enquanto ele está no confinamento a gente não pode trazer nenhuma informação do mundo externo, porque não sabemos qual será a reação. Assim que saiu, o Viny já teve uma conversa com a nossa psicológica e foi informado da morte do Gugu", disse Marcos Mion.

O humorista contou que ficou chocado com a notícia. "Realmente não estou acreditando. É lamentável. O cara que conheci e tive oportunidade de trabalhar, e o trabalho do Gluglu, sempre me tratou muito bem. Conquistei muita coisa com essa imitação, devo muito a ele", confessou.

Viny Vieira revela choque ao saber da morte de Gugu