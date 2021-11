Em 16 dias, novembro bate recorde de chuvas dos últimos 10 anos em Salvador. Os acumulados de chuvas no período já ultrapassam 219% da Normal Climatológica para o período – 106,5mm, registrada pela Estação Pluviométrica do Inmet, instalada em Ondina. Neste período, os maiores acumulados de chuva foram: 264,6mm no Engenho Velho de Brotas, 254,8mm no Parque da Cidade, Pituba, 253,6mm em Brotas, 244,6 em Pituaçu e 233 mm em Ondina (estação de referência).

Tem sido o novembro mais chuvoso dos últimos 10 anos, sendo superado apenas em 2011 quando choveu 319,2mm. As informações são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec). Os maiores picos de chuva em 24h foram registrados no feriado do dia 15/11 no Engenho Velho de Brotas (106,4mm), Brotas (104,8mm), Chapada do Rio Vermelho (97,8mm), Pituba - Parque da Cidade (91,8mm) e Ondina (82,4mm). No período de uma hora, os maiores picos foram contabilizados, dia 14/11, na Chapada do Rio Vermelho (48,6mm), Engenho Velho de Brotas (38mm), Brotas (36mm), Retiro (33,8mm) e Pituba - Parque da Cidade (33,4mm).

"Mantemos na Defesa Civil equipes de prontidão para os atendimentos emergenciais que se façam necessários, monitorando as condições do clima e emitindo alertas, voltados principalmente às comunidades que vivem em áreas de risco", afirma o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

As intensas chuvas ocorrem em função da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), banda de nebulosidade persistente que produz grandes volumes de chuva, associada à Sistema Frontal (Frente Fria), ocasionando além das chuvas, trovoadas e rajadas de vento, com riscos para alagamentos e deslizamentos de terra.

Em acréscimo, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (Noaa) já indicava em janeiro a probabilidade de um novo evento de La Niña ao longo de 2021. O fenômeno no Brasil tem como padrão típico a ocorrência de chuvas acima da média nas Regiões Norte e Nordeste neste final de ano.

La Niña é um fenômeno oceânico-atmosférico caracterizado pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, sendo um evento com particularidades opostas ao El Niño.

As Normais Climatológicas são médias de parâmetros meteorológicos computadas em um período de 30 anos consecutivos, obedecendo a critérios recomendados pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM). No caso de Salvador, este padrão é determinado por medições realizadas nos últimos 30 anos pelo pluviômetro de Ondina, então o único existente na cidade.

A Codesal já realizou 288 vistorias entre 1º a 16 de novembro entre as quais ameaça de desabamento (51), ameaça de deslizamento (76), deslizamento de terra (30), orientação técnica (37), árvore ameaçando cair (25) e avaliação de imóvel alagado (34). A Codesal mantém plantão de 24h todos os dias da semana. Em caso de emergência disque 199.