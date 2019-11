Em 2019, Anitta já faturou cerca de R$ 80 mi só em publicidade

Apesar de cantora, a fonte de renda que faz Anitta não ter grandes problemas para pagar os seus boletos é a publicidade. De acordo com o colunista Leo Dias, o total do faturamento da artista neste ano com ações de marketing e campanhas publicitárias já bateu R$ 80 milhões e pode aumentar um pouquinho mais, já que ainda falta pouco mais de um mês para o fim do ano.

O "boom" nas rendas de publicidade da cantora aconteceu após o lançamento da música "Bang", em 2015. Foi com este hit que Anitta deixou de ter uma imagem de funkeira para o mercado publicitário e começou a atingir novos públicos.

E, ainda segundo Leo Dias, o faturamento da cantora com publicidade poderia ser ainda maior pois ela já disse não a muitas ofertas para não virar "um outdoor ambulante", como Anitta mesmo definiu.

O montante que a carioca recebe com seus contratos de marketing formam a maior parte da renda de seus escritórios. O cachê de um show de diva pop gira entre R$ 180 mil e R$ 200 mil, um terço do valor de Gusttavo Lima, que, com preços em torno de R$ 500 mil e R$ 600 mil, detém, atualmente, o maior cachê entre os artistas brasileiros.

Levando-se em conta a quantidade de shows realizados por Anitta ao longo de um ano - em 2018, foram 135 - , a cantora fatura por ano cerca de 27 milhões de reais brutos, o que representa pouco mais de um terço do arrecadado por ela com publicidade.

Com o prestígio em alta entre os anunciantes, só este ano, Anitta já estrelou campanhas e realizou ações de publicidade com a Renault, Claro, Sandálias Ipanema, Itaú, Adidas, Samsung, Skol e Skol Beats. O apelo junto a esta última marca citada foi tão forte que a Ambev contratou a cantora como chefe de criatividade e inovação da Skol Beats, tendo lançado a Skol Beats 150 como o primeiro lançamento sob sua supervisão na companhia.