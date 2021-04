Em 24h, Bahia registra mais 75 mortes e 2.574 casos de covid-19

A Bahia registrou mais 2.574 casos da covid-19 nas últimas 24h, com 75 mortes pela doença, segundo boletim divulgado neste domingo (18). Apesar de terem ocorrido em várias datas, os óbitos foram confirmados hoje. O estado tem 16.425 casos ativos da doença. Até agora, foram 17.303 mortes em todo estado pelo coronavírus.

O boletim contabiliza também mais 2.445 recuperados da doença, totalizando 828.606 desde o início da pandemia. Há 191.531 casos sob investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo.

Em todo estado, até agora 46.580 profissionais de saúde tiveram a covid-19 desde o começo da pandemia.

Dentre os óbitos pela doença na Bahia, 55,46% ocorreram no sexo masculino e 44,54% no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 54,64% corresponderam a parda, seguidos por branca com 21,90%, preta com 15,33%, amarela com 0,47%, indígena com 0,13% e não há informação em 7,52% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 65,60%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (73,66%).

Regulação e vacinação

Até o meio dia de hoje, 112 solicitações de internação em UTI adulto covid constavam na Central Estadual de Regulação. Outros 24 pedidos de internação para leito clínico estavam no sistema.

A Bahia tem 2.038.291 vacinados contra o coronavírus, dos quais 622.677 receberam também a segunda dose, segundo dados de balanço que contabiliza até às 15h de hoje.