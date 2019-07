Em 30 dias, 137 ruas de Pernambués terão nova iluminação em LED

Uma das áreas centrais de Pernambués, em Salvador, a Rua do Grilo apresentou aos moradores, na noite desta terça-feira (30), o que deve representar uma 'nova era' no bairro, característico pelas passagens estreitas. Em 30 dias, pelo menos 137 ruas seguirão o mesmo ritmo: lâmpadas amarelas aposentadas dos postes e iluminação em LED 'transformando noite em dia', através programa Iluminando Nosso Bairro.

Se tudo correr como o prefeito ACM Neto anunciou aos moradores, nesta segunda, quando esteve no local para autorizar a ordem de serviço para que mais de mil pontos de iluminação sejam substituídos pela luminosidade branca, quem mora na região terá um problema a menos para se preocupar.

"É a iluminação mais moderna que existe no Brasil, de um aspecto bonito, que veio para mudar a maneira como a prefeitura encara a iluminação pública. Milhares de pontos de iluminação aqui, porque eu entendia a necessidade dos moradores de Pernambués, que precisam sair quando ainda não é dia, ou que retornam para casa tarde da noite", comentou ACM Neto, que também informou o investimento total na intervenção: R$ 1,7 milhão.

Prefeito autorizou início das intervenções nesta terça-feira (30) (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Sob a coordenação do Diretor de Iluminação Pública (Dsip), Júnior Magalhães, e vinculada à Secretaria de Ordem Pública (Smop), as obras têm início imediato e devem ser se estender até a região da Avenida Luís Eduardo Magalhães, já na região alta do bairro. Ao CORREIO, Júnior explicou que a nova iluminação vai contemplar cerca de 40% de toda Pernambués.

"Uma tendência que estamos inserindo em toda a cidade. Já realizamos em cinco bairros e agora aqui. Quanto ao consumo, teremos uma redução de 54% de economia, além da qualidade e cor da luz, que é 100% superior às antigas, que ainda predominam na região", afirmou ele, ao lembrar que o Calabar foi a primeira localidade a receber a iluminação, seguido de Nova Constituinte, Liberdade, Bairro da Paz e Palestina, que teve a ordem assinada há cinco dias.

'Nova era'

O sol sequer deu o ar da graça, e a secretária Lúcia Mota, 34 anos, já precisa estar fechando a porta de casa, rumo ao ponto de ônibus. Para ela, que mora no local desde que nasceu, próximo à Madeireira Brotas, a novidade em forma de luz vem em boa hora.

"Eu estou muito, muito feliz, porque tem só uma semana que comecei no trabalho e, para mim, que sou mulher, tem toda uma questão de segurança, porque dá medo mesmo. Saber que não vou mais precisar me preocupar com isso é muito bom", comemorou.

Na primeira semana de serviço, Lúcia contou com a companhia de duas amigas que também precisam sair cedo. "A gente acaba usando essa tática, porque dá a impressão que estamos mais seguras, pelo menos. Acho que essa nova iluminação vem para o bem de todo mundo que mora e trabalha aqui", disse a vendedora Rute Soares, 29, também nascida e criada no local.

O vice-prefeito e secretário de Ordem Públicas, Bruno Reis, lembrou de outras intervenções realizadas em Pernambués, como a geomanta instalada, no início do ano, na Rua das Andorinhas. "É o que há de mais moderno em termo de iluminação, não só no Brasil, mas no mundo. A gente fica muito realizado porque é assim que tornamos a Salvador de hoje melhor que a de ontem e, sem dúvida nenhuma, a de amanhã será melhor que a de hoje".



Iluminando o Meu Bairro

Calabar

Lá, de acordo com a prefeitura, 92 ruas foram beneficiadas pelos 634 pontos englobados com 430 luminárias em LED de 50W, 103 de 70W e 101 de 100W. O investimento foi de R$ 800 mil.

Pelo menos 135 logradouros foram contemplados com a instalação de 865 pontos em LED e implantação de 52 postes. Nesse caso, o investimento foi de R$ 1,17 milhão.

A região recebeu 417 pontos de LED distribuídos em 28 postes, com potência variando entre 50W e 100W e investimento de cerca R$ 580 mil.

Com R$ 2,2 milhões de recursos destinados, a iniciativa possibilitou mais de 1,3 mil pontos distribuídos em 179 ruas.

A implantação de lâmpadas em LED nos 571 pontos de luz distribuídos nas 84 ruas do bairro está sendo implantada no bairro, que teve a ordem de serviço assinada na semana passada. Lá, o investimento é de R$ 600 mil.