Em 30 dias, mais de R$ 15 milhões em drogas são apreendidos na Bahia

Pouco mais de R$ 15 milhões em maconha e cocaína foram apreendidos pelas polícias Civil e Militar, nos últimos 30 dias, em diferentes ações ocorridas em Salvador e interior do estado. Durante esse período, as forças de segurança também erradicaram pés de maconha, em diversos municípios da Bahia.

Entre as ocorrências que resultaram em grandes apreensões estão os R$ 4,6 milhões em pasta base de cocaína encontrados, na última terça-feira (24), em um piso falso no bairro de Itacaranha, pela Rondesp BTS. A ação teve início com uma tentativa de abordagem a um homem que dirigia uma Spin, placa PLC-5A70, e entrou em uma residência para escapar do cerco.

Trinta quilos de entorpecentes avaliados em R$ 2 milhões apreendidos pela 66ª Companhia Independente da PM, que interceptou um ônibus, no último domingo (22), em Feira de Santana, foi mais uma ação que resultou em prejuízo para o crime organizado.

Já em Paulo Afonso, uma ação entre o 20º Batalhão da PM e a Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 70kg de entorpecentes (pasta base de cocaína e maconha) avaliados em R$ 6,7 milhões. Os materiais ilícitos foram encontrados com um casal durante abordagem a um veículo modelo Jeep.

A descoberta de um laboratório para refino de cocaína e a apreensão de 50 quilos da droga, avaliados em R$1,5 milhão, deram continuidade às ações contra o tráfico. A ação, que ocorreu em uma casa localizada no bairro de Santa Cruz, em Salvador, foi fruto de ações investigativas da Polícia Civil. O flagrante foi feito pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e Coordenação de Operações Especiais, com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana, por meio da 28ª Delegacia Territorial do Nordeste de Amaralina.

Equipes da Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), com a utilização dos cães Sonic e Jade, da Coordenação de Operações Especiais (COE), evitaram que R$ 500 mil em drogas chegassem até criminosos de Salvador, cidades do interior e outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e Ceará.

O flagrante aconteceu no Centro de Tratamento de Cartas e Encomenda, na BR-324, nas proximidades de Simões Filho, e as investigações apontaram que os entorpecentes fossem distribuídos na capital baiana e outras localidades.

Plantações de maconha

Nos últimos 30 dias, aproximadamente 414 mil pés de maconha foram destruídos por equipes da Polícia Militar nas cidades de Sento Sé, Curaçá e Casa Nova, na região Norte do estado. Nesses flagrantes, que ocorreram com ajuda de denúncias anônimas, uso de drones e patrulhamento de rotina, os policiais perceberam que as plantações possuíam sistema de irrigação vinculada ao Rio São Francisco, o que facilitava o cultivo

Maior parte dos pés de maconha já estava em tamanho para colheita. As equipes da PM reforçam as ações ostensivas e a Polícia Civil segue com as investigações para levantar os possíveis responsáveis pelos plantios.