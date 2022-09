Em 8 anos, Rui troca apartamento de R$ 150 mil por mansão de R$ 4 milhões na Graça

Após oito anos desde que chegou ao Palácio de Ondina, o governador Rui Costa (PT) trocou um imóvel avaliado na época em R$ 150 mil por um apartamento no luxuoso Mansão Bahiano de Tênis, na Graça, avaliado em mais de R$ 4 milhões. O valor da nova morada do petista é cerca de 26 vezes maior do que o imóvel declarado por ele à Justiça Eleitoral em 2014, quando foi eleito para o seu primeiro mandato.



Embora hoje o apartamento da Graça seja avaliado em aproximadamente R$ 4 milhões, Rui e a primeira-dama Aline Peixoto pagaram pelo novo imóvel R$ 2,5 milhões, de acordo com documento do cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis ao qual o CORREIO teve acesso. Deste total, R$ 2,1 milhões foram pagos com recursos próprios e R$ 400 mil financiados junto a uma instituição bancária.

Antes de ser governador, Rui Costa morava em apartamento avaliado em R$ 150 mil (Foto: Divulgação)

Os valores, contudo, são incompatíveis com a renda do cacique petista. Como governador da Bahia, Rui tem salário bruto de R$ 23,5 mil mensais, enquanto Aline informa no registro servidora pública estadual, mas não há como acessar o valor dos vencimentos por limitação da transparência do governo.

Considerando os descontos, o valor líquido da remuneração do governador gira em torno dos R$ 17 mil. Desta forma, para acumular os 2,1 milhões pagos pelo apartamento na Mansão Bahiano de Tênis, Rui teria que guardar por mais de dez anos o valor integral do seu salário líquido, sem gastar nada. O petista deixará o Executivo estadual no dia 1º de janeiro de 2023, quando passará o bastão para o próximo governador, que será eleito em 2 de outubro.

Mansão Bahiano de Tênis, novo prédio de Rui Costa (Foto: Divulgação)

A Mansão Bahiano de Tênis, empreendimento lançado pela incorporadora Moura Dubeux, tem taxa de condomínio no valor de R$ 2.400 e IPTU mensal de R$ 2.000. A nova morada do governador tem 305 metros quadrados e quatro suítes. No edifício, são dois imóveis por andar e quatro elevadores com hall privativo.



A estrutura do condomínio conta com piscina aquecida coberta, academia, brinquedoteca, salão de jogos, salão de festas, SPA, espaço gourmet e um cinema e quatro vagas de garagem.

Mansão Bahiano de Tênis, novo prédio luxuoso de Rui Costa (Foto: Divulgação)

O antigo lar do governador, declarado por ele em 2014, é quase três vezes menor do que o novo imóvel. O apartamento, localizado no Rio Vermelho, tem em torno de 120 metros quadrados num prédio com aparência de construção antiga. São três quartos, sendo uma suíte, garagem, elevador, salão de festas e área para crianças. O aluguel no local gira em torno dos R$ 2,7 mil, similar ao valor que Rui pagará somente pela taxa de condomínio na Mansão Bahiano de Tênis.

No primeiro ano, quando foi eleito, em 2014, Rui declarou R$ 189,5 mil em bens. Já em 2018, quando foi reeleito, este valor chegou a R$ 674,3 mil. Não é possível ter uma declaração deste ano, pois Rui não será candidato a nada e, assim, não precisa informar sobre seus bens à Justiça Eleitoral, mas com o novo imóvel deverá subir bastante. No momento, o ritmo de obras no novo apartamento do governador é intenso. Num vai e vem de empresas de engenharia para deixar tudo pronto até 1°de janeiro, quando ele deixará o Palácio de Ondina rumo à nova residência, na Graça.