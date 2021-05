Em alerta: Prefeitura de Salvador monitora números; Rui lamenta aglomerações

No dia em que a Bahia ultrapassou a marca dos 20 mil mortos pela covid-19, os números atuais da doença no estado e na capital ligaram a luz de alerta para as autoridades. Na noite desta terça (18), a Bahia tem a taxa de ocupação de UTIs para adultos em 85%, com 1.345 leitos ocupados dos 1.588 disponíveis. Em relação aos números de enfermaria para adultos, a taxa de ocupação é de 68%, com 1.186 leitos ocupados dos 1.752 disponíveis.



Já em Salvador, a taxa de ocupação de UTIs para adultos na Bahia é de 83%, enquanto os números de enfermaria para adultos na capital, mostram a taxa de ocupação em 72%. O percentual do total de leitos ocupados em Salvador é de 77%. Além disso, nesta terça, a Bahia tem 16.404 pessoas com o vírus ativo.



Diante desses números, o governador Rui lamentou, durante o Papo Correria, as cenas de aglomerações registradas no fim de semana, em festas e eventos clandestinos por todo estado.



“Fiquei estarrecido com as imagens que eu vi de festas com pessoas em ambientes fechados, quase a totalidade sem máscara. Quem tiver conhecimento de uma festa clandestina, por favor, informe à Polícia Militar ou outras autoridades municipais e estaduais. É uma forma de proteger a vida de todos ao nosso redor. Ainda estamos vivendo uma situação muito delicada com 15 mil casos ativos da doença em toda a Bahia”.



Já a Prefeitura de Salvador emitiu nota onde destaca que tem monitorado diariamente a evolução do cenário e reforça a necessidade de que toda a população colabore na manutenção dos protocolos sanitários para evitar a transmissão da covid-19. Veja a íntegra da nota divulgada pela Prefeitura da capital.



“A Prefeitura de Salvador informa que vem avaliando cuidadosamente todo o cenário da Covid-19 na cidade, lembrando que, quando o decreto atual entrou em vigor, a capital baiana registrava 73% de ocupação de leitos de UTI. Hoje, seis dias depois, essa taxa está em 83%.



As equipes da Prefeitura seguem monitorando diariamente critérios como a taxa de ocupação, fator RT (transmissão), novos casos e casos ativos e, se necessário, o prefeito Bruno Reis pode reavaliar as decisões tomadas ao acionar parcialmente a fase amarela, a exemplo dos horários de funcionamento das atividades consideradas não essenciais e da realização das aulas semipresenciais.



A administração municipal reforça a necessidade de que toda a população colabore na manutenção dos protocolos sanitários para evitar a transmissão da Covid-19, principalmente com uma possível chegada da terceira onda do coronavírus na cidade”.