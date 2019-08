Em alta, Gedoz é quem mais finaliza e cria chances de gol no Leão

Quando Felipe Gedoz fez sua estreia com a camisa do Vitória, muita coisa estava diferente do que se pode ver hoje. Era sétima rodada da Série B e o rubro-negro foi até o Recife para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro. Gedoz entrou no lugar de Marciel aos 34 minutos do segundo tempo quando o time então treinado por Osmar Loss já perdia por 3x1 - resultado final da partida, que empurrou o Leão para a lanterna do campeonato.

O meia ainda disputou mais uma partida saindo do banco de reservas, mas não chegou a jogar nem dez minutos naquela que foi mais uma derrota do Vitória, dessa vez contra o Oeste, por 3x0, no último jogo antes da pausa para a disputa da Copa América.

O período sem jogos oficiais foi o grande ponto de virada para Gedoz. O camisa 10 chegou a Salvador por empréstimo, vindo do Athletico-PR, visivelmente acima do peso. Durante a intertemporada confessou que perdeu 8 kg, e apesar da reestreia com nova derrota, por 1x0 contra o Cuiabá dentro de casa, já era possível ver um Gedoz mais participativo. E a partir dali, titular absoluto.

Felipe Gedoz perdeu mais de 8kg desde sua chegada ao Vitória (Foto à esquerda: Tiago Caldas/EC Vitória | Foto à direita: Divulgação/EC Vitória)

Com o decorrer das partidas, vieram o ritmo de jogo e as boas atuações. Gedoz chegou a uma sequência de dois gols e uma assistência em quatro partidas: os tentos em cima de Londrina e Ponte Preta e passe para Anselmo Ramon fazer sobre o Figueirense. Desde o retorno do calendário brasileiro, o meia tomou o protagonismo no Vitória. Já é o jogador que mais finaliza, com 25 chutes a gol, e está empatado com Anselmo Ramon, Ruy e Capa no número de chances criadas. Os números são do site de estatísticas Footstats.

É bem verdade que o jeito que o Vitória vem jogando favorece o camisa 10, que tem mais liberdade para transitar entre os setores do campo. O fato de ser o cobrador oficial das bolas paradas do rubro-negro contribui para o número elevado de finalizações - e também de erros. Até aqui, Gedoz conseguiu guardar apenas uma de suas cobranças, contra o Londrina, mas não foram raras as vezes em que passou perto, como nos jogos contra Cuiabá e Figueirense.

Além disso, com o meia em campo - e em forma - o nível de desempenho do Vitória subiu. O time que passou todo o período da Copa América na lanterna da Série B depois de somar apenas quatro pontos em oito jogos, voltou da pausa e já conseguiu somar dez pontos em sete partidas. Em todas elas, Gedoz esteve em campo. Considerando o recorte posterior à competição continental, o rubro-negro é dono da 6ª melhor campanha da Série B.

Aos 26 anos, Felipe Gedoz não é mais nenhum menino. Depois de um início promissor na carreira, com destaque no futebol belga e retorno ao Brasil ostentando o posto de contratação mais cara da história do Athletico-PR, o meia enfrentou dificuldades, principalmente extracampo, com dificuldade em manter o peso e com futebol abaixo do esperado.

Ele acabou jogando pouco no time paranaense e foi emprestado ao Goiás em 2018. Disputou 18 partidas no clube esmeraldino e ajudou na campanha do acesso para a Série A, mas ainda sem chegar ao nível de atuação que se esperava dele..

A vinda para o Vitória representa a chance de um ressurgimento em conjunto. O clube precisa sair da crise técnica e administrativa que vive, e o desempenho dentro de campo será fundamental para essa virada de chave. Em paralelo, Felipe Gedoz precisa de um momento de protagonismo na carreira, algo que não conseguiu desde que desembarcou no território nacional.

Os jogos deixam explícita a qualidade que o meia tem com a bola nos pés, enquanto os números ratificam que a crescente do camisa 10 foi positiva para o time no quesito. De olho em continuar com a boa fase, Gedoz e o Vitória se preparam para o jogo de domingo (18) contra o CRB, em Maceió, pela 16ª rodada da Série B. Se vencer, o Leão pode deixar a zona de rebaixamento. Atualmente é 17º colocado, com 14 pontos. O CRB está em 6º, com 23.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho.