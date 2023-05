Em audiência, viúva de Gugu é questionada sobre relações sexuais com apresentador

A audiência realizada na segunda-feira (22) que tratou da herança do apresentador Gugu Liberato foi tomada por um princípio de tumulto após o advogado da irmã de Gugu questionar Rose Miriam se ela tinha relações sexuais com o famoso. Rose é a autora da ação, e pede pelo reconhecimento da união estável com o apresentador, o que dará a ela direito a uma parte da herança. A informação é da Folha de S. Paulo.

Rose teve três filhos com Gugu. Hoje, ela não tem direito a nada, já que não foi casada oficialmente com o apresentador, e nem incluída no testamento que ele assinou em 2011.

As filhas do casal, Marina e Sofia Liberato, foram a favor do reconhecimento da união estável dos pais. Já João e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, não concordam com o processo que Rose moveu. Os dois e um sobrinho de Gugu mantiveram silêncio no tribunal.

O advogado que representa a ala de Aparecida, Dilermando Cigagna, pediu ao magistrado para que fizesse a ela a pergunta: "Rose diz que eles viviam em uma família como marido e mulher. Eles mantinham relações sexuais?", ao que Rose respondeu que sim.

Em seguida, o advogado questionou quantas vezes nos últimos 20 anos as relações aconteceram. O advogado que representa a viúva, Nelson Wilians, interrompeu o colega e disse que a pergunta era "impertinente". Depois, questionou a Dilermando se ele mantinha relações sexuais com a mulher dele, que estava presente na audiência.

Rose, então, em meio ao tumulto, questionou ao juiz se poderia responder. "A gente ficava junto quando tinha vontade", disse a mãe dos filhos de Gugu. Ela disse ainda que o fato de dormirem em quartos separados não impedia o casal de ter momentos de intimidade. O processo corre em segredo na Justiça.

O processo

Caso a Justiça reconheça a união estável do casal, Rose passa a ser uma das herdeiras da herança. O apresentador morreu em 2019, após um acidente doméstico em casa, em Orlando.

O testamento atual distribui metade dos bens aos seus três filhos, e 75% da outra metade entre os filhos novamente e 25% entre os sobrinhos.

O juiz deverá ouvir as partes interessadas. A ação corre em segredo na Justiça. e deverão haver novas audiências na terça (23) e na quarta (24).