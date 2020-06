Em áudio, Neymar xinga padrasto e 'parça' sugere 'enfiar o cabo de vassoura'

[ATENÇÃO: CONTÉM PALAVRÕES]

Uma conversa entre amigos, que ganhou as redes sociais na noite desta quinta-feira (4), promete ser a nova dor de cabeça do jogador Neymar Jr., que fez xingamentos homofóbicos ao namorado da sua mãe, o gamer Tiago Ramos, que sofreu um acidente na véspera após uma briga com Nadine Gonçalves, em Santos. A situação teria sido motivada por uma briga entre o casal, mas Nadine nega uma suposta tentativa de agressão por parte do namorado.

A gravação ocorreu após o atacante do PSG e da Seleção Brasileira entrar num chat com os 'parças' e comentar a situação envolvendo sua mãe, que reatou recentemente com Tiago, a quem o atleta chamou de "dá o cu do caralho" e "viadinho".

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a transmissão privada ocorreu através do Twitch, uma plataforma de jogos online. Neymar explicava o que havia ocorrido momentos antes, na noite dessa quarta (3), e disse acreditar que a mãe mentiu para ele e o restante da família.

Plataforma de jogos em que Neymar conversa com 'parças' (Foto: Reprodução/Twitch)

"Mandei o Cris ir lá, tá ligado? Só pra minha mãe. Pra ver se ela teve algum... Pra ver se ela tomou alguma pancada. (...) Teve uma discussão lá com o namoradinho dela, aquele 'dá o cu do caralho', e ele tá indo pro hospital ser operado agora. Ele deu um soco no vidro da varanda da sinuca do apê", comentou, no início do áudio vazado.

"E ela fala pra mim que ele tropeçou e falaram pra Dai que ele tropeçou da escada e foi apoiar, mas da escada para o vidro que tá quebrado é muito longe, tá ligado?", comenta Neymar, que demonstra claro descontentamento com o relacionamento da mãe.

Os amigos tentam dar apoio, mas de uma maneira que chama a atenção. "Se precisar de alguma coisa, me avisa aqui. Não é matar não, véi. Vamo só tirar uma onda", diz uma das vozes.

Outra é mais radical. "Não, matava, enfiava o cabo de vassoura no c* dele", comenta o outro. Antes do término da gravação, um deles ainda comenta que Tiago é "padrasto do NJ", o que deixa Neymar chateado: "É foda, né?" Ouça a gravação.