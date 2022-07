Em boa fase fora de casa, Bahia encara o lanterna Vila Nova em Goiânia

Em reta final de primeiro turno da Série B, o Bahia quer aproveitar para virar a primeira metade da competição dentro do G4. E nesta sexta-feira (8) o Esquadrão terá uma chance importante para somar três pontos na luta pelo acesso. Encara o lanterna Vila Nova, às 19h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia, pela 17ª rodada.

Apesar de atuar longe do seu torcedor, o Bahia tem um bom motivo para acreditar na vitória. Terceiro colocado da Série B, com 29 pontos, o time tem a chance de embalar o terceiro triunfo seguido fora de casa. Nas duas últimas partidas como visitante, Operário e Brusque foram derrotados por 1x0 e 2x0, respectivamente.

A última vez que o tricolor venceu três partidas em sequência fora de casa foi na temporada passada. Em fevereiro de 2021, o Bahia bateu o Fortaleza por 4x0 pelo Brasileirão de 2020 - que foi esticado por causa da pandemia -, além do Doce Mel, por 2x1, no Campeonato Baiano, e o Salgueiro, por 3x2, na Copa do Nordeste. O Esquadrão usou uma equipe alternativa no estadual e no Nordestão.

Em uma mesma temporada e com o time principal, a última sequência positiva de três jogos como visitante foi registrada em 2020. Pela Copa do Nordeste, venceu CSA e América-RN, ambos por 2x0. Entre os dois confrontos, o time derrotou o Nacional, do Paraguai, por 3x1, pela Copa Sul-Americana.

Além da boa fase fora de casa, o momento que o Vila Nova atravessa joga o favoritismo para o lado azul, vermelho e branco. O Tigre goiano é o lanterna da Série B, com apenas 12 pontos em 16 jogos. O time não vence pelo Brasileirão há 10 rodadas e só conquistou uma vitória jogando em casa - a única no campeonato, por sinal.

Apesar do cenário, o meia Lucas Mugni, do Bahia, destaca a importância de estar concentrado em campo para não ser surpreendido. “Eles têm bons jogadores, um bom time. Não era para estar onde estão. Futebol é resultado, então eles se encontram nessa posição”, iniciou o argentino, falando sobre o Vila Nova.

“Pensando como eles pensam, eles vão em busca de tudo. Acham que não têm mais tempo para perder ponto, ainda mais dentro de casa. Então é um ponto importante. Eles estão jogando a vida, é um prato de comida para eles também. A gente não pode ser menos que isso. A gente tem que ser igual em competitividade ou mais para ser vencedor”, completou.

Para tentar criar uma atmosfera diferente no OBA, o Vila Nova distribuiu de forma gratuita 5.760 ingressos para essa partida - a ação foi feita em parceria com um patrocinador, que bancou os ingressos. O estádio tem capacidade para cerca de 11 mil pessoas, e a aposta da diretoria é de um bom público.

Seja dentro ou fora de casa, o Bahia levou a melhor nos confrontos recentes com o Vila Nova. No ano passado, eliminou os goianos na terceira fase da Copa do Brasil. No OBA, Rodriguinho fez o gol do triunfo por 1x0. Na volta, em Pituaçu, Gilberto deu a vitória pelo mesmo placar.

Pela Série B, o último encontro também terminou com vitória baiana. Em 2016, o Esquadrão fez 1x0, na 34ª rodada, no estádio Serra Dourada. O volante Juninho marcou o gol.

De acordo com levantamento do Bahia, o tricolor encarou o Vila Nova 19 vezes na história. Venceu 10, empatou cinco e perdeu em quatro ocasiões.

Prováveis escalações:

Vila Nova: Tony, Pedro Bambu, Eduardo Doma, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Pablo, Arthur Rezende e Matheuzinho; Pablo Diego e Diego Tavares. Técnico: Allan Aal.

Bahia: Danilo, André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Emerson Santos, Patrick, Mugni e Daniel; Rildo e Rodallega. Técnico: Enderson Moreira.