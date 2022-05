Em branco: Nenhum atacante do Vitória marcou gol na era Fabiano Soares

Passados cinco meses de temporada, o Vitória ainda busca o ataque ideal, mas segue sem obter sucesso. Diante do Botafogo-PB, mais dois jogadores foram testados no setor. Rafinha e Thiaguinho estrearam com a camisa rubro-negra na noite de quarta-feira (18), em partida válida pela 6ª rodada da Série C do Brasileiro. Assim como todos os atacantes utilizados por Fabiano Soares, eles não conseguiram ser efetivos e o Leão perdeu por 1x0, no Barradão.

Nenhum atacante do Vitória marcou gol desde que Fabiano Soares assumiu o time. Sob o comando dele, o rubro-negro só balançou a rede uma vez em quatro jogos disputados. O tento foi anotado pelo zagueiro Marco Antônio, no triunfo por 1x0 contra o Manaus, no Barradão, na 4ª rodada da Série C, em 30 de abril, na estreia do treinador. De lá pra cá, o Leão passou em branco contra Aparecidense, Fortaleza e Botafogo-PB.

Nos quatro jogos à frente do Vitória, Fabiano Soares mandou a campo oito atacantes: Jefferson Renan, Alisson Santos, Luidy, Roberto, Santiago Tréllez, Guilherme Queiroz, Thiaguinho e Rafinha. Alisson Santos foi quem mais ganhou oportunidades. Foi escalado entre os titulares em três partidas e entrou no decorrer de outra.

Mais jovem entre eles, o prata da casa de 19 anos foi o último atacante do elenco a balançar a rede. O feito aconteceu há 40 dias. Ele marcou o primeiro gol da carreira profissional na derrota por 2x1 para o Remo, na estreia da Série C, no estádio Baenão, em 9 de abril, quando o Vitória ainda era treinado por Geninho.

Entre o gol de Alisson Santos, sob o comando de Geninho, e o de Marco Antônio, já com Fabiano Soares, teve o anotado por Guilherme Lazaroni, na derrota por 2x1 para o Ypiranga-RS, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Na ocasião, o auxiliar Ricardo Amadeu atuou como técnico interino.

O Vitória balançou a rede apenas 13 vezes em 19 jogos disputados na temporada. Destes, só cinco foram anotados por atacantes. Luidy marcou duas vezes. Guilherme Queiroz, Roberto e Alisson Santos só encontraram o caminho do gol em uma oportunidade.

Fabiano Soares só não utilizou dois dos 10 atacantes disponíveis no elenco, o prata da casa Ruan Nascimento, 21 anos, e o centroavante Dinei, 38. O primeiro foi relacionado apenas uma vez, para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, mas não foi acionado.

Dinei também só foi convocado por Fabiano Soares em uma oportunidade, na estreia do técnico contra o Manaus, mas também não deixou o banco. Para o treinador, o centroavante não apresenta a intensidade que o time precisa.

"O Dinei tem uma história bonita no futebol. Ele antecipou sua recuperação em um mês e meio ou dois meses. Quando ele tiver apto para treinar com a intensidade que merecemos, ele vai ter chances, claro, mas enquanto não conseguir isso, ele terá que esperar. Ou será opção no banco", avisou Fabiano Soares.

Ídolos do Vitória e donos de atuação marcante no passado, Dinei e Santiago Tréllez foram contratados para agregar experiência a um elenco recheado de atletas da base, mas não conseguiram se firmar. Assim como Dinei, o colombiano, 32 anos, ainda não marcou gol. Ele entrou em campo em oito jogos, quatro deles como titular. Destas partidas, três foram sob o comando de Fabiano Soares. Com suspeita de lesão, não esteve à disposição no último jogo.

Na avaliação de Fabiano Soares, Dinei não é o único atacante que 'precisará esperar'. Por motivos diferentes, ele pensa o mesmo sobre Thiaguinho. Destaque do Atlético de Alagoinhas na conquista do título baiano, o jogador de 28 anos foi contratado pelo Vitória no começo de abril juntamente com os meias Dionísio e Miller, mas só estreou na última quarta-feira.

“O Thiaguinho está chegando no clube, que tem uma camisa muito pesada. Tem que começar a ganhar minutos para se curtir como jogador do Vitória. Ele tem qualidade e por isso está aqui, mas ainda está verde para jogar em uma situação que o time está lá embaixo e que a torcida está apertando. Terá que esperar, mas os treinamentos estão sendo bons. Alguns detalhes do que vimos, se vê que ele tem qualidade. Vai depender dele se ele conseguirá ser titular, mas só ele que tem que demonstrar”, afirmou Fabiano Soares.

Quem já não aguenta esperar por uma reação é o torcedor rubro-negro. Com apenas quatro pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento da Série C, na 18ª colocação. O rubro-negro volta a entrar em campo no domingo (22), às 17h, contra o Confiança, no Barradão. A partida da 7ª rodada da Série C será a segunda seguida como mandante na competição. Quem for escolhido por Fabiano Soares para formar o ataque vai precisar encontrar o caminho do gol para fazer a alegria da galera da arquibancada.

Os atacantes do elenco do Vitória:

Dinei

Tréllez

Guilherme Queiroz

Roberto

Luidy

Jefferson Renan

Alisson Santos

Thiaguinho

Rafinha

Ruan Nascimento

Os artilheiros do Vitória em 2022:

Eduardo, Luidy, Jadson (2)

Guilherme Queiroz, Mateus Moraes, Roberto, Alisson Santos, Guilherme Lazaroni, Marco Antônio e Alisson Cassiano (1)

Todos os jogos e gols do Vitória na temporada 2022:

Vitória 1x1 Juazeirense - Baiano - Barradão - 16/01

Gol de Guilherme Queiroz

Técnico: Dado Cavalcanti

Barcelona de Ilhéus 0x1 Vitória - Baiano - Arena Cajueiro - 23/01

Gol de Eduardo

Técnico: Dado Cavalcanti

Jacuipense 1x0 Vitória - Baiano - Barradão - 29/01

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 1x1 Bahia - Baiano - Barradão - 02/02

Gol de Luidy

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória da Conquista 0x1 Vitória - Baiano - Lomanto Júnior - 13/02

Gol de Jadson

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 0x0 Atlético de Alagoinhas - Baiano - Barradão - 26/02

Técnico: Dado Cavalcanti

Castanhal 1x1 Vitória - Copa do Brasil - Curuzu - 03/03

Gol de Mateus Moraes

Técnico: Dado Cavalcanti

Doce Mel 1x0 Vitória - Baiano - Barbosão - 09/03

Técnico: Dado Cavalcanti

Unirb 1x1 Vitória - Baiano - Carneirão - 12/03

Gol de Roberto

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 2x1 Bahia de Feira - Baiano - Barradão - 16/03

Gols de Alisson Cassiano e Eduardo

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 2x0 Glória - Copa do Brasil - Barradão - 23/03

Gols de Jadson e Luidy

Remo 2x1 Vitória - Série C - Baenão - 09/04

Gol de Alisson Santos

Técnico: Geninho

Vitória 0x1 Floresta - Série C - Barradão - 16/04

Técnico: Geninho

Fortaleza 3x0 Vitória - Copa do Brasil - Castelão - 20/04

Técnico: Geninho

Ypiranga-RS 2x1 Vitória - Série C - Colosso da Lagoa - 24/04

Gol de Guilherme Lazaroni

Técnico: Ricardo Amadeu (interino)

Vitória 1x0 Manaus - Série C - Barradão - 30/04

Gol de Marco Antônio

Técnico: Fabiano Soares

Aparecidense 0x0 Vitória - Série C - Aníbal Toledo - 09/05

Técnico: Fabiano Soares

Vitória 0x1 Fortaleza - Copa do Brasil - Barradão - 12/05

Técnico: Fabiano Soares

Vitória 0x1 Botafogo-PB - Série C - Barradão - 18/05

Técnico: Fabiano Soares