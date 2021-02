Em Brasília, empresários baianos pedem aprovação de projeto para setor de eventos

Empresários baianos do setor de eventos e entretenimento estão em Brasília para apoiar o movimento nacional pela aprovação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE).

Marcelo Brito (Salvador Produções/Presidente), Clínio Bastos (Associação Baiana de Camarotes/ Vice-presidente), Bruno Melo (Grupo Notável), Nei Ávila (Luan Promoções) e Mario Paim (MP Produções) - todos integrantes da ABRAPE-BA (Associação Brasileira de Promotores de Eventos) - participaram, junto aos demais associados, da missão tem a intenção de convencer os deputados federais sobre a urgência de se aprovar o projeto de lei que apoia o programa.

O grupo pretende se encontrar com deputados até esta quarta-feira (10), e conseguir a aprovação do projeto com mais rapidez. De acordo com a ABRAPE-BA, além do endividamento, o setor teve perda de cerca de 450 mil empregos no país, por conta da pandemia de coronavírus.

De autoria do deputado federal Felipe Carreras (PSB/PE), que prevê uma série de medidas para apoiar e incentivar o setor de eventos, entre elas, a concessão de crédito, iniciativas voltadas à preservação dos empregos, manutenção do capital de giro das empresas, financiamento de tributos e desoneração fiscal para o setor.