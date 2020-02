Em busca da primeira vitória fora, Bahia pega o CSA no Rei Pelé

Enquanto a capital baiana já está em ritmo de festa com a iminente chegada do Carnaval, no Bahia os jogadores ainda precisam passar por um último desafio antes da folia momesca. Nesta quarta-feira (19), o tricolor entra em campo diante do CSA, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, no duelo que abre a quinta rodada da Copa do Nordeste.

Depois do jogo de hoje, vão faltar apenas três para o fim da fase de grupos da competição. Por isso, em uma etapa de tiro curto, o técnico Roger Machado e os seus comandados sabem bem a importância do triunfo em Alagoas.

Com cinco pontos após quatro partidas, o Esquadrão inicia a rodada na terceira colocação do grupo A, dentro da zona de classificação às quartas de final e empatado em pontos com CRB e Sport – supera os alagoanos no número de cartões amarelos e os pernambucanos no saldo de gols. Se vencer o CSA, o Bahia chegará aos oito pontos e igualará Fortaleza e Botafogo-PB, líder e vice-líder, respectivamente, porém com um jogo a mais. Os quatro melhores de cada grupo avançam.

O tricolor tem um jejum a quebrar. O time ainda não venceu fora de casa na temporada 2020 atuando com o time principal. Até então foram três jogos, com dois empates (Santa Cruz e Ceará, pelo Nordestão) e uma derrota (River, na Copa do Brasil). No último sábado, o time sofreu o empate em 2x2 do Ceará aos 48 minutos do 2º tempo no Castelão, em Fortaleza.

Titular do gol após vencer a disputa com Douglas, Anderson diz que entende a cobrança e afirma que o Bahia vai fazer de tudo para ganhar do CSA. “Sabemos a importância de jogar em um grande clube, vamos ser cobrados o jogo todo. É a quinta partida desse elenco, vamos para a sexta agora [na verdade para a sétima] e a cobrança vai existir. Quem joga em time grande é assim mesmo, temos que aceitar e, se Deus quiser, fazer um grande jogo em Maceió e voltar com o triunfo”, afirmou o camisa 33.

Para o torcedor que gosta de se apegar à mística nos momentos difíceis, fica um alento: foi no mesmo Rei Pelé e contra o CSA que o Bahia conquistou a sua última vitória fora de Salvador.

No dia 1º de dezembro do ano passado, Gilberto e Arthur Caíke marcaram os gols do triunfo por 2x1 sobre o azulino, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-tricolor Nilton descontou para os alagoanos. Na ocasião, o Bahia vinha de uma sequência de nove jogos sem vencer. O gol que deu a vitória ao Esquadrão saiu aos 41 minutos do 2º tempo.

Adversário em crise

Enquanto o Bahia vive momento de relativa tranquilidade após um início de temporada ruim, o CSA não pode dizer o mesmo. A equipe alagoana somou apenas um ponto em 12 disputados na Copa do Nordeste e está na lanterna do grupo B.

Após a derrota para o Botafogo-PB, na rodada anterior, o presidente do CSA, Rafael Tenório, classificou o time como “ridículo” e prometeu afastar seis atletas do elenco. Os principais alvos foram os zagueiros Luciano Castán e Alan Costa, o volante Yago, o meia Renatinho e os atacantes Rodrigo Pimpão e Diego Maurício.

Na semana passada a diretoria do clube promoveu mudança no comando técnico. Saiu Maurício Barbieiri e entrou Eduardo Baptista.



“O time é ridículo! Em 12 pontos disputados, um conquistado na Copa do Nordeste. Eliminado na Copa do Brasil. Eu tenho que responder o que para a torcida? Pedir desculpas pela porcaria que foi feita”, disse Tenório em entrevista coletiva. Depois, o CSA afirmou em nota que o dirigente se expressou como torcedor. A única competição em que o clube vai bem é o Campeonato Alagoano, que lidera após três rodadas.

Para Anderson, a pressão pelo momento ruim do adversário pode ajudar o Bahia, mas não necessariamente. “É uma faca de dois gumes. Eles (CSA) não venceram e querem vencer, estão jogando em casa. A gente também quer vencer para buscar o Fortaleza, que é o primeiro colocado do nosso grupo”, analisou o goleiro.

Depois do jogo de hoje, o tricolor só jogará na Quarta-feira de Cinzas, dia 26, contra o Nacional, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Na ida, venceu por 3x0 na Fonte Nova.

Confira as prováveis escalações:

CSA: Thiago Rodrigues, Diego Renan, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Geovane, Jean Kléber e Bruno José; Allano, Rafael Bilu e Diego Maurício.



Bahia: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore e Flávio; Élber, Rossi, Clayson e Gilberto.