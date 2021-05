Em busca de mais uma final de Baianão, Bahia encara xará de Feira

O Bahia está a um passo de confirmar presença em mais uma final do Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira (12), às 21h30, o tricolor enfrenta o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pelo jogo de volta da semifinal do estadual. Na ida, em Pituaçu, o Esquadrão se deu melhor: 1x0, gol de Pablo. Por isso, vai mais tranquilo para o segundo encontro.

Pelo regulamento do Baianão, não há vantagem do gol marcado fora de casa. O tricolor da capital se garante na decisão com um empate. Já o Tremendão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para conseguir a vaga no tempo regulamentar. Se o time de Feira de Santana ganhar por um placar simples, a classificação será decidida nos pênaltis.

Maior vencedor do Baianão, com 49 títulos, o Esquadrão busca o tetracampeonato. A última vez que o tricolor faturou quatro taças do estadual em sequência foi na década de 1980, quando venceu as edições de 81, 82, 83 e 84. Ainda pode garantir o feito no mesmo mês que o time principal conquistou o tetra da Copa do Nordeste.

"A gente sabe o quanto isso é importante, da responsabilidade que temos. Por isso que pensamos, primeiramente, em fazer um bom jogo em Feira e depois vir para cá e conquistar o triunfo. Nada melhor do que um tetracampeonato, tanto na Copa do Nordeste quanto no Baiano. É completamente gratificante. Vai ser inesquecível. Um momento muito importante para nós, para nossa carreira e para o clube", comentou o zagueiro Gustavo Henrique, que deve ser um dos titulares contra o Bahia de Feira.

A defesa, aliás, é um dos pontos fortes do Esquadrão. O time é o que menos teve suas redes vazadas no estadual: foram apenas cinco em dez partidas, uma média de 0,5 gol sofrido por jogo. O setor, porém, tem mais uma vez os desfalques do goleiro Matheus Teixeira e do lateral Renan Guedes, promovidos ao elenco principal. Nesta quinta-feira (13), o grupo jogará na Bolívia, contra o Guabirá, pela Copa Sul-Americana.

Desta forma, a tendência é que o técnico Cláudio Prates repita a escalação do duelo de ida: Júnior; Borel, Gustavo Henrique, Everson e Felipinho; Raniele, Bruno Camilo e Pablo; Daniel Penha, Ronaldo e Marcelo.

"Nós temos o empate, sabemos disso, mas treinamos muito para buscar o resultado positivo. Acredito que a gente possa sair com o triunfo de lá. Diante de qualquer vantagem, temos que fazer nossa parte", garantiu Gustavo Henrique.

Outro lado

O Bahia de Feira, por sua vez, busca sua terceira final do estadual. Foi campeão em 2011, com título sobre o Vitória, e também chegou à decisão em 2019, mas o troféu foi conquistado pelo Bahia. Para avançar, o Tremendão terá a missão de derrotar o Esquadrão por pelo menos dois gols de vantagem. O que não aconteceu ainda nesta edição do estadual.

Em seus dez jogos, o tricolor de Salvador perdeu duas vezes, mas ambas por apenas um gol de diferença (para o Juazeirense, por 2x1, e Unirb, por 1x0). Além disso, o Bahia vive seu melhor momento no Campeonato Baiano. Está há sete partidas invicto, e acumula quatro triunfos seguidos.

Por outro lado, o Bahia de Feira já venceu duas vezes por três gols de diferença no campeonato. Pela 4ª rodada, bateu o Fluminense de Feira por 6x3. E, pelo último jogo da fase de grupos, aplicou 3x0 no Unirb.

Quem avançar encara o vencedor de Atlético de Alagoinhas e Juazeirense. O Carcará tem a vantagem após vencer o jogo de ida por 2x1 no estádio Carneirão, em Alagoinhas. A volta é também nesta quarta-feira (12), às 19h30, no Adauto Moraes, em Juazeiro.