Em busca de novo triunfo, Bahia recebe o Sport em Pituaçu

Se a meta do Bahia é conseguir uma retomada no Campeonato Brasileiro, neste domingo (4) o tricolor vai ter a chance para provar que o bom momento voltou ao clube. A partir das 18h15, o Esquadrão encara o Sport, no estádio de Pituaçu, pela 13ª rodada da Série A.

Diante do rival pernambucano, o time tenta conseguir algo que já fez na atual edição do Brasileiro: vencer duas partidas seguidas. A última vez que isso aconteceu foi logo no início do torneio, quando bateu Coritiba e Red Bull Bragantino, respectivamente, pela segunda e terceira rodadas.

Mas para embalar a sequência, a equipe comandada por Mano Menezes vai ter que quebrar o jejum jogando em casa. O último triunfo como mandante foi justamente contra o Bragantino, 2x1 aplicado no dia 16 de agosto. De lá para cá, o time somou um empate, contra o Palmeiras, e três derrotas diante de Flamengo, Grêmio e Atlético-GO.

Além da rivalidade histórica entre baianos e pernambucanos, o duelo em Pituaçu ganha mais importância para o Bahia quando o Esquadrão olha a tabela. Com 12 pontos, a equipe iniciou a rodada na 16ª colocação. Por isso, vencer é fundamental para o clube se distanciar da zona de rebaixamento.

“A expectativa é por um jogo difícil, vamos encontrar um dos nossos rivais no Nordeste. O Sport tem sido um rival complicado fora de casa, vem se comportando bem nos jogos, conseguiu um triunfo contra o Grêmio fora... É uma equipe que vem forte, um adversário complicado, mas se Deus quiser vamos conseguir o triunfo”, explicou o lateral esquerdo Juninho Capixaba.

Na visão do jogador tricolor, o Bahia passou por um momento de oscilação que outras equipes também devem viver durante a temporada. Ele afirma que o torcedor pode confiar e esperar mais do elenco a partir de agora.

“O torcedor pode sempre esperar um Bahia vencedor. A gente estava passando por um período de turbulência, não só o Bahia passou, mas todas as equipes do Campeonato Brasileiro vão passar, umas mais, outras menos. Mas o torcedor sempre pode esperar mais da gente. O triunfo sobre o Botafogo deu confiança, agora é colocar a cabeça para frente, acreditar que o momento passou e dar sequência no campeonato”, continuou ele, confiante.

Do lado pernambucano, o Sport tenta aproveitar o bom momento. Desde a chegada do treinador Jair Ventura, o Leão da Ilha saiu da zona de rebaixamento e saltou para a parte de cima, com 17 pontos. O time está há três jogos sem perder e vem de triunfo sobre o Corinthians, por 1x0, no Recife, na última rodada.

Bom retrospecto

Entre os 19 clubes que o Bahia vai encarar pela Série A de 2020, o Sport é de longe o rival que mais vezes encarou o tricolor. E os números são favoráveis ao time baiano.

Em toda a história, Bahia e Sport se enfrentaram 90 vezes. O Esquadrão levou a melhor em 37 partidas, contra 23 triunfos do Leão pernambucano. Outros 30 jogos, por sua vez, terminaram empatados. A conta inclui todos os encontros registrados entre os dois clubes na história.

Na Série A do Brasileirão, o Bahia também leva vantagem sobre o rival rubro-negro. Em 33 confrontos, o Esquadrão venceu 15 e perdeu nove, mesmo número de confrontos que terminaram com igualdade no placar.

Em Salvador, a vantagem do Bahia sobre o time pernambucano é de 22 triunfos em 49 jogos. O Sport venceu nove e houve empate em 18 oportunidades.

O último encontro entre os dois times foi na temporada 2018. Pelo segundo turno do Brasileirão, o Bahia venceu por 2x0. Os gols foram marcados pelo atacante Gilberto e o zagueiro Tiago, hoje no Ceará.