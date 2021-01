Em busca de recursos

Vivemos em um país federalista, mas onde os recursos estão concentrados nas mãos da União, deixando os municípios – e até os estados mais pobres – sempre com o pires na mão. O fato é que a Constituição de 88 descentralizou responsabilidades para o governo local, mas negou-lhe os recursos necessários para sua implementação. Dessa forma, por mais eficiente que seja a gestão municipal, sempre faltarão recursos para cumprir o seu papel institucional.

É evidente que os municípios precisam ter um olhar para a economia, buscando ganhar musculatura própria – e gerar mais receita – o que muitos prefeitos negligenciam; é claro que parcela considerável dos municípios não têm sequer um plano de ação capaz de identificar e indicar suas prioridades estratégicas; infelizmente a muitos municípios falta a formulação local de políticas públicas que seriam capazes de direcionar as suas ações e otimizar os poucos recursos disponíveis; tampouco os municípios cuidam adequadamente de suas finanças, inclusive abrindo mão do seu poder de tributar, cobrar tarifas, impor contrapartidas a terceiros. Nada disto, contudo, seria capaz de corrigir a distorção estrutural que o sistema tributário federativo apresenta.

Diante de um cenário estrutural tão rígido, indiscutivelmente os municípios precisam estar sempre à busca de recursos. Mas para isto também é preciso ter, não apenas força política, mas igualmente capacidade técnica, bons projetos e senso de oportunidade.

O primeiro passo é sempre correr atrás de transferências voluntárias, numa época em que ao próprio governo federal faltam recursos para investimentos diretos. Os convênios – mecanismo através do qual são repassadas – nem sempre estão disponíveis em todos os ministérios, e ainda têm que enfrentar a via crúcis de sua aprovação pela CEF, mera agência de repasse do governo federal que claramente exagerou na sua missão, apropriando-se dos projetos e montando um exército de terceirizados para gerenciá-los como se fossem seus, interferindo na implementação.

Restam as emendas parlamentares, que em tempos de crise fiscal e caráter impositivo terminaram ganhando enorme relevância. Ainda assim, é muito pouco e, sendo discricionárias, não bastam para quem quer. E, pior, distorce o papel do parlamentar, transformando a todos em “vereadores federais”.

É interessante observar como, embora prospectem recursos a fundo perdido, muitos municípios não otimizam recursos que fluiriam naturalmente para os seus cofres por conta não de favores, mas de serviços efetivamente prestados, como os do Sistema Único de Saúde ou seu análogo de assistência social e eventualmente também na área do FNDE. E não o fazem por pura e simples negligência e falta de boa gestão.

Na impossibilidade de realizar investimentos com recursos próprios, outro caminho é seguir, aí sim, o exemplo do governo federal, e fazer chamamentos à iniciativa privada para fins de concessões e parcerias público-privadas, estas últimas sujeitas a um valor mínimo. No âmbito municipal são inúmeras as atividades para as quais esse tipo de solução é aplicável: transporte coletivo, destinação final de lixo, saneamento básico, equipamentos, terminas, iluminação etc. Operações urbanas consorciadas só estão ao alcance das grandes cidades. O importante não é que o Poder Público realize diretamente o investimento, mas que a população receba o benefício ou o serviço.

Finalmente, mas não por último, o recurso ao endividamento, via financiamentos de longo prazo, para antecipar investimentos de interesse da população. Controlados pelo Tesouro Nacional quanto à capacidade de pagamento, com ou sem aval da União, estão disponíveis em agências estaduais de desenvolvimento ou bancos federais. Os municípios com mais de 100 mil habitantes têm também acesso às agências multilaterais de crédito. O consórcio intermunicipal pode ser aqui um caminho, para expandir o alcance em projetos de interesse comum.

No final das contas, é preciso saber frigir o porco com a própria banha.

Waldeck Ornélas é especialista em planejamento urbano-regional.