Em busca de reforços, Bahia sonda o meia Camilo, do Internacional

Depois de anunciar o lateral Ezequiel como a primeira contratação para o Brasileirão, o Bahia segue em busca de mais reforços para a sequência da temporada. A bola da vez no Fazendão é o meia Camilo, do Internacional. O jogador de 33 anos foi sondado pelo Bahia e pode desembarcar no Fazendão. A informação foi publicada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

De acordo com apuração do CORREIO, o Bahia procurou informações sobre o jogador, que tem contrato apenas até o mês de julho. Outras equipes do futebol brasileiro também demonstraram interesse em contar com o meia.



Camilo está no Internacional desde 2017, mas tem sido pouco utilizado pelo técnico Odair Hellmann. Este ano, ele fez apenas sete jogos e marcou um gol. Ele foi titular na derrota do Inter para a Chapecoense, pela estreia no Brasileirão. Na ocasião, o colorado usou um time alternativo.

Caso acerte com o Bahia, Camilo vai disputar posição no elenco tricolor com Ramires e Shaylon. Para a função, o grupo conta ainda com Guilherme, mas ele não vem sendo relacionado para as partidas e deve deixar o clube.