Em carreata, imagem de Nossa Senhora Aparecida circula pelas ruas de Salvador 

A imagem de Nossa Senhora Aparecida circulou pelas ruas de Salvador, na manhã deste domingo (30), abençoando a todos. Organizado pelo Grupo de Oração Terço dos Homens (GOTH’s), o ato começou no Santuário Mãe Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt, no bairro do Stiep, seguiu para a Igreja do Bonfim, onde subiu a Colina Sagrada, e terminou no Imbuí, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

O percurso durou cerca de 3h, com direito a um mini trio elétrico com banda ao vivo, e teve a participação de quase 200 caros, além de ciclistas. Um deles foi o comerciante Gil Cordeiro, 54 anos, devoto da santa há mais de 15.

Gil Cordeiro e amigo seguiram de bike (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

A ligação dele com Nossa Senhora é tão grande que se mudou de apartamento, há três anos, só para ficar mais perto de sua igreja. Agora, é só atravessar a rua, o que facilita o serviço de voluntariado que faz ao Santuário.

“Desde criança frequento, já fui coroinha, sempre fui da Igreja. Mas se entregar à Nossa Senhora Aparecida tem 15 anos. Já fiz promessa, fui atendido várias vezes, e fui no Santuário em São Paulo também”, conta o fiel.

O desejo de reforçar a ligação com a santa foi o que levou ele a estar ali hoje. “Sempre a devoção, o agradecimento, o vínculo que a gente tem. É prazeroso”, relata Cordeiro.

Mesmo na pandemia da covid-19, ele continua frequentando a igreja, até de forma mais frequente. Ele integra o GOTH’s, formado por 80 homens. “O vírus atingiu mais pessoas de idade, então me prontifiquei como voluntário e vou duas ou três vezes na semana. Qualquer lugar é um risco, mas como está tendo todos os cuidados, não vejo problema” comenta.

A aposentada Iracema Andrade, 72, foi com a filha acompanhar o percurso de carro. Até contrato ela tem com Nossa Senhora “Sou católica desde que nasci, estudei em colégio de freira, e sou devota à Nossa Senhora da Aparecida. Já fui no cartório e fiz um contrato com ela. Enquanto vida ela me der, vou levar as flores para enfeitar as redes dela, no Imbuí”, revela Iracema.

Iracema Andrade (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Apesar de não se sentir completamente segura, por conta da pandemia e do medo de contágio, ela fez questão de firmar o acordo.

“Estou aqui com certa dificuldade, porque a situação ainda não está segura. Mas graças a Deus tive a vacina e peço por misericórdia, para mim, e para todos nós, porque o cenário está muito complicado, mesmo com a vacina”, pondera a aposentada.

Para se proteger, ela não se esquece de obedecer aos protocolos sanitários. “Sei que não vai me acontecer nada, porque nunca fiquei em aglomeração e sou movida a álcool em gel”, brinca.

A motorista de aplicativo Viviane da Cruz, 38, também veio acompanhada da filha, Yasmim, 15. As duas assistiram à missa – do lado de fora - que teve antes da carreata, no Santuário Mãe Rainha Três Vezes, que começou às 7h30. A programação começou às 6h30, com a recitação do Terço. “Peço pelo fim da pandemia e por ser devota à Nossa Senhora. Nosso propósito maior é a fé”, explica Viviane.

Ela foi até Bom Jesus da Lapa dirigindo agradecer pela promessa que fez. “Fiquei quase poder mexer o braço, depois de um acidente de bicicleta há dois anos. Fiquei fazendo fisioterapia um ano e leve a tipoia do braço lá, para agradecer”, conta. Viviane ainda vai para a igreja duas vezes por mês, apesar de ter reduzido a frequência desde que a pandemia começou. “Está perigoso até viver, mas sempre estou indo. Me sinto seguro porque eles seguem todo o protocolo”, defende.

O padre Damião Pereira, assistente eclesiástico do terço dos homens, diz que a carreata representa uma oração pelas ruas da cidade, com o pedido de que a situação sanitária na capital baiana passe logo. “Esse evento marca uma oração pela cidade e nosso desejo que essa pandemia passe e possamos voltar a nossas atividades, pela interseção de Nossa Senhora. Esse carinho a ela é sempre feito nesses momentos e como esse ano não podemos fazer nada ainda, achamos por bem fazer a carreata, para poder rezar com a cidade pela cidade", esclarece Pereira.

O coordenador do Terços dos Homens do Santuário Irmã Rainha, Ilmar Mendes, explica que o evento é uma união entre as orações da Arquidiocese.

"A carreata vai unificar todos os terços da arquidiocese, comemorando o dia da coroação de nossa senhora, que é neste dia 30. É uma data importante, que culmina com o fechamento do mês de maio", afirma Mendes. Além de devoto, ele diz ter sido consagrado com Nossa Senhora. “Fiz uma aliança de amor com ela, eu, minha esposa e toda minha família”, declara.

A carreata com a imagem da santa teve apoio da Transalvador e da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). O tema deste ano foi “Com Maria seguindo ao encontro de seu filho Jesus!”.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro .