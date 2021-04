Em carta, médicos baianos criticam negacionismo na pandemia

Médicos e médicas baianas divulgaram uma carta pública defendendo medidas de controle à pandemia de covid-19 como o isolamento social e afirmando que o negacionismo é inimigo da população. O texto, publicado no último dia 30, critica posicionamento do Conselho Federal de Medicina (CFM), que "assumiu a postura de completo alinhamento com o governo federal, minimizando o problema". Ministério da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também são alvos de críticas.

O texto é assinado por 425 médicos, incluindo Ceuci Nunes, diretora do Instituto Couto Maia, o ex-reitor da Ufba Naomar Almeida Filho, Fernanda Grassi, da Fiocruz Bahia, e nomes como Jairnilson Paim, Glória Teixeira, Maurício Barreto e Edson Marques Filho (veja todos os signatários abaixo). Eles citam que o Brasil já registrou mais de 12 milhões de casos da covid-19 desde o início da pandemia, com 314 mil mortes - na Bahia, quase 800 mil casos, com 14,9 mil mortes. Entre os mortos estão 625 médicos, 26 deles do estado.

A carta ressalta que o Brasil é hoje o epicentro da pandemia no mundo. "Para se ter uma ideia do desastre sanitário brasileiro, a população do país corresponde a 2,7% da população mundial e os óbitos representam 10% do total das mortes ocorridas em decorrência da covid-19".

Há críticas ao modo como o governo federal tem lidado com a crise sanitária. As medidas de prevenção à doença são boicotadas no país por um "governo negacionista e incompetente, cuja atitude acelera a propagação da doença ao não seguir as recomendações baseadas na ciência, confundindo a população e criando falsas polêmicas que aprofundam a atmosfera de caos".

A carta elogia o posicionamento de algumas entidades médicas, como a Associação Médica Brasileira (AMB), que têm informado a população sobre a ineficácia de medicamentos que foram propagados como a solução para a covid-19, como a hidroxicloroquina e ivermectina, entre outras, que não são eficazes contra o coronavírus.

Ja o CFM é fortemente criticado por se omitir em relação à não recomendação de medicamentos sem efetividade, críticas ao lockdown e alinhamento com a "desastrosa atuação" do Ministério da Saúde.

O presidente Bolsonaro é responsável pelo "quadro de descontrole" da pandemia no país, diz a carta. "Em todos os cantos, já há o reconhecimento, por parte da população, que esse comportamento indigno para o líder de uma nação, é o fator principal para o aumento considerável do número de casos e mortes".

A carta apoia medidas rigorosas no momento para diminuir a disseminação da covid, como o lockdwon; garantia de auxílio emergencial de R$ 600 (o benefício agora é de R$ 250); vacinação urgente e para todos e banimento de medicações sem eficácia contra a covid-19, entre outros.

Leia o texto na íntegra:

Já são mais de 12 milhões de casos de COVID-19 no Brasil, com 314 mil mortes. Na Bahia, são quase 800 mil casos com 14.900 mortes. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, até dezembro de 2020, 625 médicos haviam morrido no Brasil sendo 26 deles baianos.

O Brasil se tornou o epicentro da pandemia no mundo. Para se ter uma ideia do desastre sanitário brasileiro, a população do país corresponde a 2,7% da população mundial e os óbitos representam 10% do total das mortes ocorridas em decorrência da COVID-19. Nos últimos dias, cerca de 25% das mortes notificadas no mundo foram de brasileiros e brasileiras.

Enquanto em vários países têm sido adotadas medidas de controle e de combate à pandemia, aqui as medidas são boicotadas por um governo negacionista, e incompetente cuja atitude acelera a propagação da doença ao não seguir as recomendações baseadas na ciência, confundindo a população e criando falsas polêmicas que aprofundam a atmosfera de caos.

E as entidades médicas, como se comportam diante de tudo isso? A Associação Médica Brasileira (AMB), e várias Sociedades de Especialidades têm assumido posição em defesa da vida e do cuidado à saúde com base na ciência. Têm reiterado que medicações como hidroxicloroquina/cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina e colchicina, entre outras drogas, não possuem eficácia científica comprovada de benefício no tratamento ou prevenção da COVID-19, propondo o banimento da utilização desses fármacos.

Na contramão, o Conselho Federal de Medicina (CFM), assumiu a postura de completo alinhamento com o governo federal, minimizando o problema, omitindo-se quanto ao banimento das medicações sem efetividade comprovada, criticando o lockdown, e enaltecendo a desastrosa atuação do Ministério da Saúde. Além disso, ao criticar o posicionamento da AMB acima mencionado, o CFM se afasta do próprio Código de Ética Médica que orienta os médicos a “observar as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente”. Mais ainda, ao se posicionar contrariamente à implementação das únicas medidas comprovadamente eficazes no combate à epidemia, e ao estimular ou se omitir diante da adoção, por médicos, de tratamentos medicamentosos sabidamente ineficazes no enfrentamento à COVID-19, ademais, prejudiciais à saúde, o CFM atua confundindo a categoria médica e a população, contribuindo com o caos social e sanitário que se instaurou no país.

É cada vez mais evidente a responsabilidade do presidente da República pelo quadro de descontrole da pandemia no país. Há farta documentação comprobatória que, inclusive, fundamenta pedidos de impeachment. Em todos os cantos, já há o reconhecimento, por parte da população, que esse comportamento indigno para o líder de uma nação, é o fator principal para o aumento considerável do número de casos e mortes.

Diante da grave crise humanitária e sanitária que assola o país, e da projeção de piora do quadro nos próximos meses, as médicas e médicos abaixo assinados, apoiam o posicionamento da AMB, e repudiam a postura do CFM de negação da ciência e alinhamento com as medidas do atual governo. Reafirmam, assim, a defesa da vida e do cuidado à saúde baseado na ciência, defendendo:

1. Adoção rigorosa de medidas que reduzam a transmissão da doença, como a proibição de aglomerações, o uso obrigatório de máscaras, e as restrições à circulação de pessoas, incluindo o lockdown.

2. Garantia do auxílio emergencial de R$ 600,00 para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e de créditos para que as pequenas e médias empresas mantenham empregos e salários, enquanto durar a pandemia.

3. Vacinação urgente e para todos, conduzida pelo SUS, obedecendo as prioridades definidas com base em critérios éticos e epidemiológicos.

4. Banimento do uso de medicações que não possuem eficácia científica comprovada no tratamento ou prevenção da COVID-19.

5. Apoio às iniciativas de governadores, parlamentares e prefeitos visando à ampliação da rede de assistência e vigilância à saúde, aquisição de vacinas e demais medidas de proteção à saúde da população.

6. Compromisso das entidades médicas com a saúde da população e com a medicina informada por evidencias científicas.

Abidias Wan De Rey de Barros – CRM-BA 12223

Acássia Maria Prisco Vilasboas de Oliveira - CRM-BA 5808

Adalberto Augusto Alves – CRM-RJ 52-19696 0

Adalgisa Maria Abreu Tanure – CRM-BA 8341

Ademir Abreu Magalhaes – CRM-BA 6742

Adson Roberto França Santos – CRM-BA 8450

Alba de Fatima Rodrigues Lima – CRM-BA 12485

Alberto Molteni – CRM-BA 13046

Alexandre Magno da Rocha Passos Souza – CRM-BA 25693

Alfredo Boa Sorte Junior – CRM-BA 7029

Alice Setsuko Okumura - CRM-BA 7387

Almiro Fraga Filho – CRM-BA 8232

Altamira Andrade Pinheiro – CRM-BA 3462

Amanda Benemérita Alves Vilela Torres – CRM-BA 19151

Amanda Crispina Antas de Matos Cardoso – CRM-BA 34126

Amarildo Souza Rocha Filho – CRM-BA 34789

Amelia Bartolamei Ramos - CRM PR 20487

Amélia Laura Carneiro de Lima – CRM-BA 5955

Ana Beatriz Neves – CRM-BA 31651

Ana Carolina Argolo de Souza Cruz - CRM-BA 33025

Ana Clara Fonseca Santos - CRM BA 24779

Ana Clara Pinto Reis de Rescala - CRM 6668

Ana Cristina G. Siqueira CRM-BA 4221

Ana Emília Oliveira de Andrade - CRM-BA 7795

Ana Luiza Moura Fontes – CRM-BA 5419

Ana Luiza Queiroz VilasBôas – CRM-BA 8300

Ana Márcia Aragão de Oliveira – CRM-BA 10768

Ana Maria Fernandes Pitta – CRM-BA 16229

Ana Valéria Barretto de Almeida – CRM-BA 8785

Ana Veronica Mascarenhas Batista – CRM-BA 8645

André Luís Bastos Sousa - CRM-BA 21639

André Luiz Barreto Cunha – CRM-BA 10071

Andréa Vaz Castro CRM-BA 12645

Andrés Castro Alonso Filho – CRM-BA 13838

Angelina Xavier Acosta - CRM BA 14750

Anna Paloma Martins Rocha Ribeiro CRM-BA 13292

Anna Paula Brito de Andrade e Souza – CRM-BA 34128

Antônio Carlos de Sales Nery – CRM-BA 3126

Antonio Carlos Sansevero Martins – CRM-RR 665

Antônio do Vale Filho – CRM-BA 4169

Antonio Guilherme M. Guimarães – CRM-BA 12293

Antonio Jorge Caldas Figueiredo – CRM-BA 5611

Antônio José Fernandes Ivo Lemos – CRM-BA 9019

Antonio José Santiago Lima – CRM-BA 8150

Antonio Nery Filho – CRM-BA 2873

Ariane Marxsen Chagas – CRM-BA 13101

Arivan de Moraes Rodrigues – CRM-BA 9532

Arlete Avelar Sampaio CRM-DF 2899

Augusto Conceição - CRM-BA 5116

Aurea Inez Muniz Meireles – CRM-BA 8903

Aurelio Laborda – CRM-BA 3199

Bernardo Assis Filho – CRM-BA 4080

Bernardo Galväo Castro Filho – CRM-BA 10527

Bernardo Júnior Peixinho Mira – CRM-BA 9515

Bernardo Palmeira Guimaraes - CRM-BA 5429

Betina Rodrigues Oliveira – CRM-BA 32642

Bruna Jovane Amorim Landim. CRM-PE 26707

Bruno de Amorim Badaró – CRM-BA 21652

Cacilda Felix Santos – CRM-BA 2733

Camilo José C de Souza - CRM 4575

Cândida Maria Carvalho de Cerqueira – CRM-BA 5386

Carla Calabrich Gomes – CRM-BA 34837

Carlos Alberto Lopes de Araujo – CRM-BA 14145

Carlos Tadeu da Silva Lima - CRM-BA 8724

Carmen Fontes Teixeira - CRM BA 5616

Carmen M. Silva – CRM-BA 4739

Carmen Sande Cruz – CRM-BA 5686

Caroline Lang Burak – CRM-BA 17753

Cassia Regina Dourado Moitinho – CRM-BA 7805

Catia Costa Ferreira – CRM-BA 5843

Cecilia Souza Freire – CRM-BA 35077

Celso Rubens Vieira e Silva – CRM-BA 16674

Ceuci de Lima Xavier Nunes – CRM-BA 8876

Cintia Regia Frota de Albuquerque – CRM-BA 24528

Clara Aleida Prada Sanabria – CRM-BA 26774

Clara Manuela Silva Sampaio - CRM-BA 35266

Cláudio Firmino Dantas – CRM-BA 25110

Cléa Garcia Cerdeira de Ataíde - CRM 10032

Cléber Mendes Mota – CRM-TO 131

Cleinice Xavier Barbosa - CRM-SP 80677

Cristiane Sentelhas de Oliva - CRM BA 7700

Dácio Macedo Rolemberg – CRM-BA 3634

Daíse Malheiros Meira – CRM-MG 20783

Dalva de Andrade Monteiro – CRM-BA 7552

Damiana P. de Miranda - CRM-BA 13944

Daniel Andrade Barreto de Sousa – CRM-BA 32864

Daniel Bezerra Bonifácio – CRM-BA 28354

Daniela Perlungieri Casanova – CRM-BA 13980

Danton Wilson Figueiredo Ribeiro – CRM-BA 6509

Déa Mascarenhas Cardozo – CRM-BA 2494

Deisiane Nunes dos Santos - CRM-BA 33772

Deivisson Freitas da Silva - CRM 29846

Delsuc Evangelista Filho - CRM-BA 6236

Denise Sampaio Martins – CRM-BA 9334

Deoclides Cardoso Oliveira Junior – CRM-BA 6347

Diane Nunes Lourenço Lima - CRM-BA 28510

Dionísio dos Santos Silva Filho CRM-BA 11243

Dolores Fernandez Fernandez - CRM-BA 6666

Edene Lopes de Miranda - CRM-BA 8643

Edilene Carvalho da Ressurreição Dias – CRM-BA 9561

Edineide Carvalho da Ressurreição – CRM-BA 9129

Edmilson Godofredo Silva – CRM-BA 3108

Ednalva Carvalho Santiago – CRM-BA 7627

Ednei César Amaral Chagas – CRM-BA 14083

Edson Silva Marques Filho – CRM-BA 9577

Eduarda Silva Rodrigues – CRM-BA 35417

Eduardo Antonio Rolemberg G. de Santana e Araujo Costa - CRM-BA 36946

Eduardo Freire Mello - CRM-BA 14994

Eduardo José Andrade Lopes - CRM-BA 8152

Eduardo José Farias Borges dos Reis - CRM-BA 10582

Eduardo Ledo Alves Pereira – CRM-BA 8945

Edvaldo Brito Gonçalves Pereira – CRM-BA 6687

Elena Antunes de Vasconcelos – CRM-BA 34166

Eliana Dias Matos – CRM-BA 4930

Eliana Sampaio Lemos - CRM-BA 10874

Eliane Cardoso de Araújo – CRM-SP 31630

Eliane Cardoso Sales – CRM-BA 11198

Elisa M. Villares Barral Villas Boas - CRM - BA 4607

Elise Schaer Carvalho dos Santos. CRM-BA 8376

Elizabete Cristina Band Debarba - CRM-BA 15123

Elvira Barbosa Côrtes - CRM BA 3656

Enádio da Costa Moraes Filho - CRM 5902

Estela Maria Ramos Nascimento – CRM-BA 5485

Eugenia Ferraz Silva CRM- BA 6269

Fabiola de Aguiar Nunes – CRM-BA 2526

Fabricio Nery Marques – CRM-BA 21908

Felipe Freire da Silva - CRM BA 28671

Fernanda Grimaldi Fraga – CRM-BA 22746

Fernando Corrêlo – CRM-BA 12165

Fernando Donato Vasconcelos – CRM-BA

Filipe Carvalho da Silva – CRM-BA 26885

Flavia Cristiane da Silva - CRM-BA 34466

Francisco Jorge Silva Magalhaes – CRM-BA 8166

Francisco José Farias Borges dos Reis – CRM-BA 7573

Francisco Paulo Cerqueira Mota – CRM-BA 17806

Francisco Rafael Oliveira Tapioca – CRM-BA 6694

Franklin Passos de Araújo Jr. - CRM-BA 10818

Gabriel Lopes Martins - CRM-PB 13572

Gabriela G. Castro Meira – CRM-BA 16426

Gerluce Alves Pontes Da Silva – CRM-BA 6847

Gessilane da Silva Cerqueira – CRM-BA 8511

Gil Freire Barbosa - CRM-BA 5864

Gildete Silva de Carvalho – CRM-BA 5002

Glaucio Mosimann Júnior – CRM-BA 36809

Greice Maria de Souza Menezes – CRM-BA 6788

Haidê Maria Ferrari de Almeida – CRM-BA 4629

Hêider Aurélio Pinto – CRM-BA 32016

Helena Maria G. Pimentel dos Santos CRM 8930

Hermila Tavares Vilar Guedes - CRM-BA 6740

Ieda Maria Barbosa Aleluia – CRM-BA 9489

Ilana Rodrigues Santos - CRM-BA 8213

Ilana Seixas Ladeia – CRM-BA 8715

Ilka Santana Maciel - CRM-BA 6093

Ilza Maria Andrade Santos - CRM-BA 8167

Ilza Maria Santos Queiroz – CRM-BA 4998

Iordan Gurgel - CRM-BA 4076

Iracema Bahia de Sena - CRM-BA 4671

Ísis Poliane da Silva Magalhães - CRM-BA 21615

Ítalo Antonio de Jesus Almeida Junior – CRM-BA 7837

Italo Jose Dantas de Andrade – CRM-BA 18859

Ivana Coutinho Fernandes - CRM-BA 13158

Ivana Lucia de Oliveira Nascimento – CRM-BA 10845

Ivete Maria Santos – CRM-BA 9934

Iwana Souto Almeida Darzé – CRM-BA 8284

Jackline Pereira Leto – CRM-BA 13377

Jackson Marcony Cordeiro dos Santos – CRM-BA 9904

Jairnilson Silva Paim – CRM-BA 3638

Jairo Brandão Freitas – CRM-BA 7139

Jairo Martinez Zapata CRM-DF 2020

Janaina Silveira Kroger – CRM-BA 30819

Jaqueline Vieira Menezes – CRM-BA 24157

Jeovana Ferreira Brandão – CRM-BA 12091

Jisomar Ferreira de Aquino – CRM-BA 14570

Joanice Barreto Macedo - CRM-BA 8212

João Alberto Batista Medina - CRM-BA 8263

João André Santos de Oliveira - CRM BA 19860

João Machado Neto – CRM-BA 8700

João Moises Oliveira – CRM-BA 2235

Jorge Alberto de Rescala – CRM-BA 6589

Jorge Carvalho Guedes - CREMEB 6741

José Alberto Martins da Matta – CRM-BA 3530

José Leonam Silva Batista CRM-BA 22499

José Magalhães Filho - CRM 9454

José Raimundo Mota de Jesus – CRM-BA 5449

José Santos Souza Santana – CRM-BA 19651

José Siqueira – CRM-BA 3646

José Venâncio Bomfim Andrade CRM-BA 34507

Josefa Graciene Silveira Santos – CRM-DF - 10592

Josefa Maria Melo Graça – CRM-BA 7267

Josianne Souza Guimarães - CRM BA 8756

Josilene Falcão de Almeida – CRM-BA 7021

Juarez Pereira Dias – CRM-BA 4582

Juliana Silveira de Freitas - CRM-SP 179064

Julieta Maria Cardoso Palmeira – CRM-BA 5925

Julieta Silvany Rodrigues Lima – CRM-BA 10077

Júlio Cézar Miranda Sampaio CRM-BA 13593

Julyana Maria Lopes Quintino CRM-BA 24529

Jussamara Brito Santos – CRM-BA 10529

Kamila Rustamovna Saatova CRM-BA 32609

Katia Madero – CRM-BA 3887

Kezia Anselmo Freitas de Brito CRM-BA 13891

Leandro Dominguez Barretto - CRM-BA 14170

Ledívia S. Nogueira Espinheira - CRM-BA 8844

Leila Lima Mello – CRM-BA 9843

Leonardo Matos Peixoto – CRM-BA 34132

Leonardo Meira de Faria – CRM-MG 43059

Leonel Ribeiro Junior – CRM-BA 9016

Letícia Bulhões Guimarães - CRM-BA 16631

Leticia Coelho da Costa Nobre – CRM-BA 10243

Letícia Silva de Matos Sobrinho CRM-BA 13585

Lídia Antônia M de Menezes – CRM-BA 10216

Ligia Gabrielli Fernandes CRM-BA 6698

Lígia Maria Vieira da Silva – CRM-BA 4932

Lilia Maria Alves das Neves – CRM-BA 9178

Lilia Portela da Silva CRM-RJ 52 42407- 2

Lilian Grace Monteiro CRM-MG 17812

Lísia Marcílio Rabelo – CRM-BA 10732

Lorena Cardoso de Arary Muricy - CRM-BA 8337

Lorena de Oliveira Meyer Nascimento – CRM-BA 26015

Lorena do Rosario Gomes – CRM-BA 33710

Lorene Louise Silva Pinto – CRM-BA 7106

Lua Sá Dutra – CRM-BA 22310

Luan Franco Carvalho dos Santos – CRM-BA 33708

Luana Andrade Santos de Jesus - CRM-BA 14643

Luanda Flores da Costa – CRM-BA 13.979

Luanna Emanuelle Gama - CRM-BA 21662

Lucas de A. Rabello Leite - CRM-BA 13.383

Lucas de Andrade Pedreira - CRM BA 34074

Lucas Nonato Nunes - CRM-BA 21215

Lucas Santos Argolo CRMBA- 22751

Lucia Hunold Lara – CRM-BA 34338

Lúcia Maria Almeida de Santana CRM-BA 2423

Luciana Brito Araujo – CRM-BA 14462

Luciana Mares de Freitas - CRM-MG 26157

Luciano José Pontes Pinto - CRM -BA 5909

Luis Carlos Dantas de Almeida – CRM-BA 8348

Luis Eugenio Portela F. de Souza - CRM-BA 8278

Luís Fernando Fernandes Adan – CRM-BA 8427

Luiz Alberto Cravo Pinto de Queiroz – CRM-BA 9566

Luiz Alberto Tavares – CRM-BA 6729

Luiz Américo Pereira Câmara – CRM-BA 15195

Luiz Carlos Carneiro Bastos Filho – CRM-BA 33951

Luiza Helena Coutinho Ribeiro CRM-BA 27679

Maleta Costa Hita – CRM-BA 34562

Manuela Lyrio Ximenes - CRM: 34308

Marcela de Almeida Lopes – CRM-BA 29254

Marcela Fernanda Vieira de Rezende CRM-BA 27152

Marcelo Frederico Augusto dos Santos Veras – CRM-BA 8081

Márcia Conrado – CRM-BA 10516

Márcia de Castro Neves - CRM-BA 9276

Márcia Maria Pedreira da Silveira CRM-BA 8685

Marcia Sampaio de Carvalho – CRM-BA 9514

Marcia Silveira Costa Hita – CRM-BA 9186

Marco Antônio Guarino Tanure – CRM-MG 20823

Marco Antonio Pacheco - CRM-BA 6949

Marco Antônio Vasconcelos Rêgo – CRM-BA 8136

Marcos Aurélio Costa Luna – CRM-BA 6451

Marcus Vinicius do Carmo CRM-BA 12905

Maria Adelaide Vieira – CRM-SE 707

Maria Antônia da Costa Lima Campos Sousa – CRM-BA 8138

Maria Auxiliadora C. Penalva CRM 5643

Maria Cecília Paes Pinho – CRM-BA 7820

Maria Célia Pacheco Negrão – CRM-BA 6499

Maria da Conceição Nascimento Costa - CRM-BA 3595

Maria da Glória Lima Cruz Teixeira CRM-BA 3658

Maria Da Graça Caires de Brito – CRM-BA 4470

Maria da Penha Tavares Leite Leal – CRM-BA 6710

Maria das Graças Bonfim Fraga Lima – CRM-BA 7746

Maria de Fátima Oliveira - CRM 5895

Maria de Lourdes Freitas Fontes – CRM-BA 3765

Maria de Lourdes Lima de Souza e Silva – CRM-BA 9079

Maria de Lourdes Ribeiro e Silva – CRM

Maria do Carmo Leal - CRM/RJ 5224177-6

Maria do Carmo Ribeiro e Ribeiro – CRM-BA 8216

Maria do Socorro Fontoura – CRM-BA 5160

Maria do Socorro Vieira da Silva Ribeiro - CRM BA 4253

Maria Doralice de Sousa – CRM-BA 7610

Maria Elvira Costa Souza – CRM-BA 6750

Maria Engrácia de Carvalho Chaves – CRM-BA 6787

Maria Ermecilia Melo – CRM-BA 6732

Maria Etiene Pinto de Oliveira – CRM-BA 6736

Maria Eunice Xavier Kalil – CRM-BA 4615

Maria Fernanda Grassi - CRM-BA 9894

Maria Guadalupe Medina - CRM 7450

Maria Ilma Andrade Santos Araujo – CRM-BA 9378

Maria Inês Costa Dourado – CRM-BA 6751

Maria Ivete Castro Boulos – CRM-SP 23510

Maria Ivonilda Piñeiro González – CRM-BA 7630

Maria José Araújo – CRM-BA 22032

Maria Letícia Pereira da Silva CRM-MG 28852

Maria Ligia Rangel Santos – CRM-BA 9811

Maria Lucia de Souza Fernandes – CRM-BA 7989

Maria Lúcia Lima de Souza – CRM-BA 7447

Maria Lúcia Ribeiro Rocha – CRM-BA 8142

Maria Luiza Gomes Jenkins - CRM-BA 34431

Maria Luiza Gonzaga de Menezes – CRM-BA 8001

Maria Machado – CRM-BA 2884

Maria Manuela Alves de Paiva Medina – CRM-BA 7754

Maria Nazareth Ramos Silva – CRM-RJ 5235146-0

Maria Olivia Fernandes da Cunha – CRM-BA 7896

Maria Raymunda Saraiva Gonçalves da Silva - CRM-BA 5845

Maria Silvia Mascarenhas Magalhães – CRM-BA5049

Maria Solange N Vieira Lima CRM-BA 3127

Maria Tereza Araújo de Lorenzo Barcia - CRM 9924

Maria Vaneide Anjos Blanco - CRM-SP 28785

Mariana Bittencourt Trindade – CRM-BA 22872

Mariana Carvalho Gouveia - CRM-BA 6733

Mariana Conrado Eloy Vieira – CRM-BA 16493

Mariana Machado Aragão – CRM-BA 25705

Marilena Pereira Nunes de Souza – CRM-BA 7391

Marília Bahiense Oliveira – CRM-BA 9062

Marília Dourado Santos Loula – CRM-BA 32283

Marina da Rocha Lordelo - CRM-BA 22545

Maristela Rodrigues Sestelo - CRM-BA 8680

Mariuche de Castro Santos Silva – CRM-BA 9062

Marli dos Santos Gally – CRM-BA 8151

Marlon Oliveira Mascarenhas – CRM-BA 24633

Marta Teixeira Rocha – CRM-BA 25987

Martinho Fernandes Ivo Lemos - CRM-BA 10790

Mateus Santana do Rosario - CRM BA 21915

Maurício Lima Barreto - CRM 4769

Miguel Andino Depallens – CRM-BA 26111

Mila Paixão Sallenave CRM-BA 18809

Milena Pereira Pondé – CRM-BA 11679

Mônica Angelim Gomes de Lima – CRM-BA 8744

Mônica Rebouças Nery – CRM-BA 6716

Monique Magnavita Borba da Fonseca Cerqueira. CRM-BA 20851

Mylena Caroso Melhem – CRM-BA 24942

Nadia de Andrade Khouri – CRM-BA 7601

Nailton de Paula Santos – CRM-BA 10459

Nana de Carvalho Guimaraes – CRM-BA 28.208

Naomar Monteiro de Almeida Filho

Natália Mendes Netto CRM-BA 27416

Ney Boa Sorte – CRM-BA 13075

Norma Suely Souto Souza – CRM-BA 9627

Omar Ismail Santos Pereira Darzé - CRM-BA 7417

Oriana Maria Mattos e Silva Brandão CRM 9634

Osvaldo Aurelio Santana – CRM-BA 6727

Patricia Sampaio Tavares Veras – CRM-BA 7816

Paulo de Tarso Monteiro Abrahão - CRM-BA 15057

Paulo Eduardo Truglio Alvarenga – CRM-SP 46553

Paulo Gilvane Lopes Pena – CRM-BA 6397

Paulo José Bastos Barbosa – CRM-BA 8677

Paulo Maciel Fernandes Filho CRM BA 6703

Paulo Raymundo de Oliveira Villas Boas - CRM-BA 4593

Paulo Raymundo Santana Santos - CRM-BA 5875

Paulo S. Freire Dias – CRM-BA 6752

Paulo Sérgio de Andrade Conceição - CRM-BA 10640

Pedro Marcelo Britto – CRM-BA 36106

Poliana Brito Barbosa - CRM BA 16599

Rafael Campos Hermida – CRM-BA 22749

Rafael Luiz Oliveira Damazio – CRM-BA 24209

Rafaela Cordeiro Freire - CRM-BA 19496

Raimundo Machado dos Santos Júnior – CRM-BA 9200

Raimundo Souza Costa – CRM-BA 2310

Ranna Isle Costa Carneiro – CRM-BA 36395

Raul Vieira Rocha – CRM-BA 5430

Regina Fátima de Almeida Ribeiro – CRM-BA 6423

Reinaldo Santos – CRM-BA 5497

Renan Oliveira de Araújo – CRM-BA 7557

Renata Peixoto Barbosa – CRM-BA 32260

Renato Penha de Oliveira Santos – CRM-BA 35220

Renato Pires Freitas – CRM-BA 5631

Rita de Cássia Franco Rêgo – CRM-BA 9279

Rita de Cássia Monteiro de Carvalho – CRM-BA 6605

Rita de Cássia Pereira Fernandes – CRM-BA 9255

Robério Lessa Lima – CRM-BA 6822

Robert Eduard Schaer – CRM-BA 7243

Roberto de Almeida Dultra – CRM-BA 6818

Roberto José Meyer Nascimento – CRM-BA 16090

Rodrigo Maciel de Oliveira – CRM-BA 32671

Rogério Cássio Leal Rodrigues – CRM-BA 12164

Ronaldo Ribeiro Jacobina – CRM-BA 5615

Rosa Castália França RIbeiro Soares – CRM-BA 8739

Rosana Aquino Guimarães Pereira – CRM-BA 7824

Rosana M. Lantyer Oliveira – CRM-BA 8414

Rosângela Solano Paiva – CRM-BA 7366

Rosella de Oliveira Santos – CRM-BA 9332

Rutiene Maria Giffoni Rocha de Mesquita – CRM-RR 638

Ruy Guilherme Silveira de Souza – CRM-RR 305

Sady Manoel Theodoro Ribeiro - CRM-SP 21686

Sandra Renata Noronha Marques CRM-BA 9699

Selma Sousa Matos – CRM-BA 10204

Sheilla Campos de Carvalho - CRM-BA 13258

Silvana de Sá Andrade Antero – CRM-BA 7924

Silvia Maria de Queiroz Brandão - CRM-BA 6609

Silvio Roberto Medina Lopes – CRM-BA 15659

Simone Ganem Assmar Santos – CRM-BA 4003

Sonia Maria Neves da França – CRM-AM 3686

Sônia Maria Portugal Vilas Boas – CRM-BA 9075

Sônia Paixão Sallenave CRM-BA – CRM-BA 7392

Stela Maris Seixas Martins – CRM-RR 664

Sueli Abensur Athanazio - CRM 4273- 93

Suely Oliveira Ribeiro – CRM-BA 6931

Tales Soares Pagliarini - CRM BA 34131

Talita Barreto Macedo – CRM-BA 24568

Talvã Araripe Cavalcante – CRM-BA 7425

Tamiles Teixeira Barroso Oliveira – CRM-BA 31453

Tamires Ladeia Moreira – CRM-BA 30414

Tânia Amália Passos CRM-SP 85058

Tatiana Bathomarco – CRM-BA 8315

Tatiane Martins de Cerqueira e Silva Araujo – CRM-BA 24537

Tayrine da Silva Gonçalves – CRM-BA 24565

Telma Carneiro Cardoso - CRM 13667

Telma Maria de Oliveira – CRM-BA 5582

Thaila Guimarães de Oliveira – CRM-BA 24518

Thereza Christina Bahia Coelho - CRM-BA 7704

Thiago Carvalho Milet – CRM-BA- 20762

Thiara Guimarães de Oliveira – CRM-BA 24632

Túlio César Azevedo Alves. CRM-BA 9993

Vagner Oliveira Bomfim – CRM-BA 7419

Valma Lopes Nascimento – CRM-BA 4654

Vanessa Adeodato Garrido – CRM-BA 24005

Vanessa Oliveira Gomes – CRM-RJ 5277064 7

Vania Gondim Pires - CRM BA 11890

Vera Lúcia Pires de Carvalho - CRM-BA 7568

Victor Luiz Correia Nunes - CRM-BA 14009

Victor Rocha Santana - CRM BA 21517

Vilma Sousa Santana – CRM-BA 4017

Viviane Borges Ferreira - CRM BA 14399

Washington Luís C. dos Santos – CRM-BA 6897

Washington Luiz Abreu de Jesus – CRM-BA 14056

Yanna Kendally Oliveira Santos - CRM-BA 29305

Yara C. M. Napoleão Silva - CRM-MG -7247

Zenaide Calazans Oliveira – CRM-BA 6516