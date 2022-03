Em cinco dias, Rússia atacou Ucrânia com 56 foguetes e 113 mísseis de cruzeiro

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que em cinco dias a Rússia atacou a Ucrânia com 56 foguetes e 113 mísseis de cruzeiro. Em uma transmissão, ele acrescentou que, após o bombardeio de Kharkiv, no nordeste ucraniano, é necessário considerar esta uma zona de exclusão aérea. Zelensky acusou a Rússia e disse que um Estado que comete crimes de guerra não deve ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.

"Kharkiv é uma cidade pacífica, há áreas residenciais, não há instalações militares. Dezenas de testemunhas relataram que não se trata de um erro por acaso, mas de destruição deliberada de pessoas. Os russos sabiam onde estavam atirando", falou o presidente ucraniano.

Neste domingo (27), o Ministério do Interior da Ucrânia informou que 352 civis ucranianos já foram mortos durante a invasão da Rússia ao , incluindo 14 crianças. Segundo o ministério, cerca de 1.684 pessoas, incluindo 116 crianças, ficaram feridas durante a invasão iniciada na quinta (24).

O ministério não fornece informações sobre baixas entre as forças armadas da Ucrânia. A Rússia, por sua vez, alegou que suas tropas estão atacando apenas instalações militares ucranianas e diz que a população civil da Ucrânia não está em perigo.

A Rússia também não divulgou nenhuma informação sobre baixas entre suas tropas. O Ministério da Defesa russo reconheceu no domingo apenas que soldados russos foram mortos e feridos, sem fornecer números.