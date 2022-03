Em clássico dos pressionados, Bahia enfrenta o Sport na Fonte Nova

A rivalidade entre baianos e pernambucanos vai ganhar uma nova história. Neste sábado (5), Bahia e Sport se enfrentam às 17h45, na Fonte Nova, em clássico válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

Se em outros tempos uma partida entre os dois era sinônimo de disputa pela hegemonia no futebol nordestino, o clássico atual tem um outro tom: o desespero. Tricolores e rubro-negros chegam para o duelo em momentos bem turbulentos.

Pelo lado Bahia, a derrota para o Atlético de Alagoinhas, por 2x1, no Campeonato Baiano, praticamente decretou a eliminação precoce na primeira fase do estadual. O time ainda vive sob a ameaça de entrar na zona de rebaixamento do Baianão. Por isso, as fichas agora são colocadas na Copa do Nordeste.

“É outra competição, estamos melhor na Copa do Nordeste. Se trata de um clássico, então estamos motivados e vamos com tudo”, garante o lateral Douglas Borel.

O time inicia a rodada na quarta colocação do Grupo B, com 10 pontos, mas tem Náutico, Altos e Floresta na cola. Um triunfo pode alçar o Bahia até a liderança da chave, porém em caso de derrota a equipe pode deixar a zona de classificação restando apenas mais um jogo para o fim da primeira fase.

“A confiança continua a mesma. Estamos todos trabalhando em busca do objetivo, que é classificar na Copa do Nordeste e se sair bem no Campeonato Baiano. O foco é o mesmo, determinado, trabalhando forte para alcançar os objetivos”, continua Borel.

Pressionado por uma vitória, o técnico Guto Ferreira vai ser obrigado a mudar a escalação. O volante Patrick foi expulso na última rodada e vai cumprir suspensão. Entre as opções para o setor, o treinador conta com Rezende, Miqueias e Lucas Mugni. A tendência é a de que o primeiro fique com a vaga.

A boa notícia é a de que o zagueiro Luiz Otávio treinou normalmente nas duas atividades que o grupo fez antes do jogo e deve voltar. Ele estava fora da equipe por conta de dor na região do joelho.

Vale destacar que, diante do Sport, o Bahia vai poder contar com um apoio maior do seu torcedor. O novo decreto do Governo do Estado amplia a capacidade da Fonte Nova de 1,5 mil para cerca de 14 mil torcedores. Os ingressos para a partida estão sendo vendidos no site arenafontenova.com.br e na bilheteria Sul do estádio, próximo ao Dique do Tororó.

Por sinal, seja em casa ou fora, o retrospecto do Bahia diante do Sport não tem sido positivo. Nos últimos dez encontros, o Leão levou a melhor em sete, enquanto o Esquadrão venceu apenas três confrontos. No ano passado, o rival bateu o time baiano nos dois jogos do Campeonato Brasileiro, ambos por 1x0, em Pituaçu e na Ilha do Retiro.

Para os torcedores que preferem se apegar a mística, na última vez que as equipes se encontraram pelo Nordestão, o Bahia venceu o duelo. Também no ano passado, aplicou goleada de 4x0 sobre os pernambucanos. No histórico geral, a vantagem é do Bahia. Em 96 partidas, venceu 38, empatou 29 e perdeu outras 29.

Rival sem treinador

Enquanto o Bahia vive o seu inferno astral, no Sport o clima não é muito diferente. O Leão está sem técnico desde que o paraguaio Gustavo Florentín foi demitido após a eliminação para o Altos, na primeira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira. O auxiliar César Lucena vai comandar o time de forma interina na Arena Fonte Nova.

O Sport amarga sete partidas sem vencer na temporada - cinco empates e duas derrotas no período -, e está ameaçado no Nordestão. O rubro-negro é o atual terceiro colocado do Grupo A, com oito pontos, mas pode ser ultrapassado e deixar o G4 em caso de tropeço.

Para completar, a equipe pernambucana perdeu uma peça importante no seu elenco. O meia Everton Felipe sofreu lesão no joelho e passou por cirurgia. O jogador vai desfalcar o Sport por pelo menos dois meses e não atuará mais pela Copa do Nordeste. O volante William Oliveira, por sua vez, está suspenso e é outro que não joga.



Confira as prováveis escalações:

Bahia: Matheus Teixeira, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Willian Maranhão, Rezende e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio. Técnico: Guto Ferreira

Sport: Maílson, Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández; Ronaldo Henrique, Pedro Naresi e Blás Cáceres; Flávio Souza, Rodrigão e Luciano Juba. Técnico: César Lucena (interino)