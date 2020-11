Em clima de Black Friday, concessionárias oferecem descontos, taxa zero e emplacamento grátis

O carro da estudante Juliana Zurita, 21 anos, aquele clássico celtinha modelo 2010, começou a dar problemas este ano por conta do tempo de uso. Herdado da mãe, a caixa da marcha pede arrego, quase não engata a terceira, e ela encontra as peças para o conserto com muita dificuldade, pois ele já saiu de linha. Como ainda é universitária e não tem recurso sobrando, só consegue trocar o bendito se for vantagem financeiramente. A fim de dar aquele empurrãozinho para quem precisa de um carro novo, as concessionárias de Salvador começaram uma série de descontos neste mês de novembro, em uma espécie de Black Friday antecipada.

A Ford, por exemplo, permite que todos os veículos novos sejam parcelados em até 60 vezes, com entrada de apenas 20%. A linha Ford Ka, que foi o oitavo veículo mais vendido no Brasil em setembro de 2020 de acordo com Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), está com descontos especiais. O modelo Hatch, que custava R$ 51.990, passou para R$ 49.490 - entrada de R$ 9.898 e 60 parcelas de R$915. Já o Sedan saiu de R$56.990 para R$ 54.990 - entrada de R$ 10.998 e 60 parcelas de R$ 1.014.

Os dois têm as mesmas configurações: 1.0, manual, e completos, com travas e vidros elétricos, ar condicionado, freio ABS e kit multimídia, como comando de voz pelo volante e bluetooth. A diferença é só no tamanho da mala. “É nosso carro chefe, por dentro são o mesmo veículo e só diferem no tamanho da mala, a escolha vai depender da proposta da família”, disse o gerente de vendas da Indiana do Iguatemi, Leonardo Ferreira. O EcoSport, manual e na potência 1.5, também reduziu de preço esse mês, saindo de R$ 81.00 para R$ 77.490 à vista. A entrada é de R$15.498, além de 60 parcelas de R$ 1.033. As taxas de juros trabalhadas estão a 1,05%.

Já a Hyundai começou no dia 1 com valores especiais para o Hb20 Sense 2021, de 1.0, modelo completo. De R$ 50.990, ele custa agora R$ 48.990 à vista, com emplacamento grátis - serviço que normalmente custa R$ 1.600. Se o cliente escolher parcelar, pode dar entrada mínima de 20% e pagar o resto em até 48 vezes. Há uma outra modalidade de pagamento, em que o consumidor dá entrada e R$ 34.990 e pode pagar em parcelas de R$ 99 por mês até janeiro de 2022, com início no mês seguinte ao da entrada, e depois em parcelas de R$ 799 nos outros 24 meses. Nesse caso, não há o benefício do emplacamento gratuito. A taxa trabalhada na empresa é de até 0,99% ao mês.

Há ainda uma promoção específica da Black Friday que a empresa pretende lançar, compartilhada em primeira mão ao CORREIO pelo gerente de vendas da Hyundai Paralela, Gleidemilton Campos. Todos os carros novos 1.0 com motor de 80 cavalos adquiridos na loja terão de brinde emplacamento grátis ou banco de couro. A escolha do benefício ficará a critério do cliente. O líder de vendas na loja, segundo Campos, é o Hb20, são vendidos 30 a 40 por mês. No mês de outubro, houve recorde de veículos vendidos - 183 unidades.

Outubro foi inclusive o melhor mês de vendas para o segmento em 2020, segundo a Fenabrave. “O mês de outubro é, até o momento, o que registra o recorde do ano. Isso reforça a nossa expectativa de retomada para o mercado de automóveis e comerciais leves. Notamos que os clientes estão mais confiantes e tomando a decisão de compra, que é facilitada pela maior oferta de crédito”, explica o presidente da Fenabrave, Assumpção Júnior.

A Federação ainda divulgou, nesta quarta-feira (4), que os emplacamentos em outubro tiveram alta de 1,42% sobre o mês de setembro. É o sexto mês seguido de alta nas vendas e o melhor resultado do ano, até o momento.

Promoções mantidas

As outras concessionárias ainda não prepararam um desconto especial para novembro, mas continuam com as vantagens do mês de outubro para o cliente. É o caso da Caos Chery, na avenida Paralela, que manteve os benefícios de financiamento na compra do Arizzo 5 e do Arizzo 6. O primeiro modelo pode ser adquirido por R$ 76.490 ou entrada de 50% e 24 parcelas com taxa zero ou ainda pela tabela FIPE, se o carro usado se enquadrar nos critérios de recompra.

Já o Arizzo 6 reduziu de valor: saiu de R$ 107.750 para R$ 104.990. Os dois são completos, com freio de mão eletrônico, portas sem necessidade de chaves para abrir as portas ou iniciar o motor, pois o botão faz isso para você. “Quem vem, se apaixona pelo carro, porque eles são bem completos e têm bastante tecnologia”, garantiu a gerente de vendas da Caoa Chery, que fica na Paralela, Paula Cardoso.

A Citroen manteve a promoção somente no C4 Cactus Live, que custa a partir de R$ 89.990 à vista. O cliente também pode dar entrada de 60%, e só pagar a primeira parcela em janeiro 2022, ou de 50%, e pagar o primeiro boleto depois de 120 dias, a taxa de 0,79% ao mês. Qualquer seminovo também poderá ser coberto pela tabela FIPE, se enquadrado nas regras, como uma média de 12 mil quilômetros rodados por ano.

A Toyota não informou os preços dos veículos, pois eles podem ser negociados, mas informou que a tabela FIPE pode ser usada para a aquisição de qualquer corolla na versão híbrida, ou seja, nos carros que são elétricos e a combustão ao mesmo tempo. “Quem combra esses carros são pessoas que conhecem demais nossa marca, são os que menos desvalorizam, a bateria é recarregável automaticamente com o freio, que tem 10 anos de garantia”, afirmou o gerente de vendas da Guebor, Edson Moreno.

A taxa trabalhada pela empresa para todos os modelos é de a partir de 0,69% ao mês, e a promoção também dá isenção do IOF, além da primeira parcela ser somente em 2021. A linha SW4 diesel tem até R$ 20 mil de bônus à vista e emplacamento grátis. Já a linha Yaris tem bônus de R$ 5 mil à vista. O cliente pode optar por dar entrada de a partir de 20% e financiar o restante em até 48 vezes.

A Honda ainda não lançou promoções, a não ser pelo Plano Evolution, que permite o pagamento de parcelas menores no início, mediante entrada de no mínimo 40%, com garantia de recompra.

Incentivos fiscais a montadoras de veículos é prorrogado pelo governo federal

O governo federal sancionou uma lei, no último 28 de outubro, que prorroga até 2025 os incentivos fiscais para as fabricantes de veículos e autopeças nas regiões Norte, Nordeste de Centro-Oeste. A medida prevê que as empresas instaladas nas três regiões que apresentaram projetos para investimentos, pesquisa e desenvolvimento de produtos até 31 de outubro tenham a possibilidade de aproveitar os créditos do IPI (imposto sobre Produtos Industrializados).

As empresas poderão ressarcir os impostos que incidem sobre as vendas dos veículos, como Contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). O objetivo, segundo o governo, é fazer com que o IOF incida sobre as operações de crédito praticadas com recursos do FUndo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO). A estimativa de renúncia fiscal pelo governo é de R$ 150 milhões.

Promoções

- Indiana Iguatemi

Ford Ka Hatch - de R$ 51.990 para R$ 49.490 (à vista) ou entrada de R$ 9.898 + 60 parcelas de R$915

Ka Sedan - de R$56.990 para R$ 54.990 (à vista) ou entrada de R$ 10.998 + 60 parcelas de R$ 1.014.

EcoSport - de R$ 81.000 por R$ 77.490 (à vista) ou entrada de R$ 15.498 + 60 parcelas R$ 1.420

- Hyundai Paralela

Hb20 Sense - de R$ 50.990 para R$ 48.990 (à vista) + emplacamentos grátis ou entrada de R$ 34.990 + parcelas de R$ 99 por mês até janeiro de 2022 + parcelas de R$ 799 por 24 meses

Qualquer carro 1.0 com motor de 80 cavalos terá como brinde emplacamento ou banco de couro grátis

- Caoa CHery Paralela

Arizzo 5 - R$ 76.490 ou entrada de 50% + 24 parcelas com taxa zero ou tabela FIPE

Arizzo 6 - de R$ 107.750 para R$ 104.990 (à vista)

- Guebor Toyota

Linha híbrida - tabela FIPE

Linha Yaris - bônus de R$ 5 mil (à vista) ou entrada de 20% + 48 parcelas

SW4 - bônus de R$ 20 mil (à vista) + emplacamento grátis

Todos os carros estão com taxa de 0,69%, isenção de IOF e primeira parcela em 2021

- Citroën Gaulesa

C4 Cactus Live - R$ 89.990 à vista ou entrada de 60% + primeira parcela em janeiro de 2022 ou entrada de 50% + primeira parcela após 120 dias

Qualquer veículo seminovo poderá ser coberto pela tabela FIPE

*Sob orientação da subeditora Fernanda Varela