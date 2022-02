Em clima de cobrança, Bahia volta aos treinos de olho no Globo-RN

Um dia depois de perder para o Barcelona de Ilhéus, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Globo, marcado para este sábado (12), às 17h45, na Fonte Nova, 4ª rodada da Copa do Nordeste.

No CT Evaristo de Macedo, o clima foi de cobrança. Antes do início das atividades, jogadores e comissão técnica se reuniram para uma conversa no centro do campo. Na pauta estava o fraco desempenho do time neste início de temporada.

Depois do bate-papo, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Barcelona fizeram o tradicional treino regenerativo. O restante dos jogadores trabalharam sob o comando de Guto e seus auxiliares.

Para o confronto com o Globo-RN, o Bahia não poderá utilizar o lateral esquerdo Matheus Bahia, que foi suspenso na derrota para o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão.

Por outro lado, Guto tem os retornos do zagueiro Ignácio e do volante Miqueias. Os dois foram poupados no último compromisso e voltam a ficar à disposição do treinador.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta sexta-feira (1), quando realizará o último trabalho antes da partida contra a equipe potiguar.