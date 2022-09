Em clima de final, Vitória encara o Figueirense no Barradão; veja escalações

A penúltima rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro tem clima de final para o Vitória, já que o jogo contra o Figueirense, neste domingo (18), pode definir o futuro do Leão.

O rubro-negro tem a possibilidade de entrar na zona de acesso ou lamentar uma eliminação precoce. Este capítulo da história será escrito a partir das 16h, no Barradão.

“Vai ser uma final, um jogo de vida para nós”, define o goleiro Dalton. “A gente conta também com o torcedor. Que ele viva esse clima, que compre esse clima, nos apoie, vibre nos gols, esteja com a gente jogando o jogo”, convoca. Os ingressos estão à venda desde segunda-feira e, até a manhã de sábado, 15 mil foram vendidos.

Dentro de campo ou à beira dele, todos no time estão encarando a partida como uma decisão. “É o jogo da nossa vida. Precisamos fazer um grande jogo, conquistar a vitória e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo”, frisa o técnico João Burse. “Para mim, todos os dias são decisivos e dias como esses são encarados com ainda mais atenção”.

Se o Vitória fizer a parte dele, o salto na tabela é certo. Um triunfo diante do Figueirense fará o Leão ultrapassar o time catarinense e, com isso, assumir a segunda colocação. Neste momento, o rubro-negro tem cinco pontos, em terceiro lugar e atrás do Figueirense, segundo colocado, com seis pontos.

Um triunfo fará o time baiano chegar à última rodada do quadrangular dentro da zona de acesso e, portanto, dependendo só das próprias forças para confirmar a vaga na Série B de 2023. O adversário na última rodada será o Paysandu, dia 24, às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.

O time paraense é o lanterna do grupo, com três pontos, e já está eliminado, após ser derrotado no sábado pelo ABC, que garantiu o acesso. Com isso, Vitória e Figueirense estão na briga pela vaga restante na chave.

Isso implica também que uma derrota rubro-negra no Barradão seria catastrófica, a ponto do time chegar à última rodada já eliminado. E em caso de empate, o Vitória segue atrás do Figueirense e dependerá de vencer o Paysandu na última rodada e que o Figueirense não vença o ABC.

“Durante a Série C a gente já teve várias finais. Situações bem complicadas, mas graças a Deus conseguimos a classificação, que era o primeiro objetivo. E, mais uma vez, vamos mostrar que estamos prontos para mais uma decisão”, prometeu o zagueiro Marco Antônio ao longo da semana.

A equipe precisa apresentar diante do Figueirense um futebol bem diferente daquele do primeiro encontro entre os dois times no quadrangular, quando o Vitória foi goleado por 5x1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Na ocasião, Léo Artur, Wilson, Rodrigo Bassani, Gustavo Henrique e Alemão (contra) assinaram os gols da equipe rival. Tréllez fez o de honra do Vitória. Aquele, por sinal, foi o único jogo dos quatro disputados no quadrangular em que o Leão tomou gol. E suficiente para deixar o saldo negativo de três atualmente.

“O que aconteceu em Florianópolis foi um acidente de percurso. Lógico que vamos entrar mais ligados para não cometer os mesmos erros que cometemos lá. Nos manter focados. Vamos jogar por nosso objetivo de conquistar o acesso, que é o mais importante”, afirma Marco Antônio.

Apesar da goleada, os jogadores evitaram o clima de revanche ao longo da semana. “Acho que essa palavra não cabe com o jogo. Não tem porque criar um clima desnecessário. É um jogo importante. A gente sentiu a derrota lá, foi amarga, dura, mas conseguimos dar a volta por cima”, garante Dalton.

Ele vai tentar fechar o gol mais uma vez no Barradão. Dalton não sofreu gol no estádio rubro-negro neste quadrangular. Passou em branco na vitória por 1x0 contra o Paysandu e no empate de 0x0 com o ABC. Também não foi vazado no outro 0x0 contra o time potiguar, em Natal, na rodada passada, em que teve uma atuação decisiva para evitar a derrota.

Rafinha joga

Um dos destaques do Vitória na Série C, Rafinha estará em campo novamente. Artilheiro rubro-negro no campeonato, com oito gols, o atacante está recuperado da contusão na coxa, treinou normalmente com o grupo e reassumirá a vaga no time titular.

Ele terá a chance de acabar com a seca de gols. O camisa 11 não balança a rede desde a última rodada da fase classificatória, quando o rubro-negro venceu o Brasil de Pelotas por 3x1, no Barradão, em 13 de agosto. Nos quatro jogos que disputou no quadrangular, o Vitória marcou apenas dois gols, um de Tréllez e um de Rodrigão.

Liberado pelos médicos para correr em volta dos campos, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni ainda não está à disposição. Assim, Sánchez segue como titular.

O Leão deve entrar em campo com Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório, Tréllez e Rafinha.

O provável Figueirense tem Wilson; Muriel, Maurício (Fernando), Kadu e Zé Mário; Moacir, Oberdan e Léo Artur; Jean Silva, Tito e Andrew.