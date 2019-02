Em clipe gravado em Salvador, Anitta rebola na boquinha da garrafa

Gravado em Salvador, o clipe de "Bola Rebola", de Tropkillaz com Anitta, J. Balvin e MC Zaac, foi lançado nesta sexta-feira (22), horas depois da música ficar disponível nas plataformas de streaming. O cenário de boa parte da filmagem foi a praia da Gamboa.

Anitta aparece com usando pasties, acessório-adesivo usado nos seios, e um biquini cavado, curtindo o verão baiano. Ela chega a descer na boquinha da garrafa ao lado de Compadre Washington, que faz participação na gravação, em alusão à clássica música do Tchan. Além de Compadre Washington, Léo Kret também faz participação no clipe.

Assista:

Tropikillaz, formado pela dupla de DJs Zegon e Laudz, já tem um sucesso com Anitta, "Vai Malandra", de 2018. “Vai Malandra mudou bastante o jogo para a gente porque permitiu alcançar um novo público, uma galera que nunca tinha ouvido falar do Trop. O mais legal é que essas pessoas acabaram virando nossos fãs também”, disse Laudz à revista Quem. “A Anitta é super profissional e muito focada. Ela tem uma sensibilidade musical incrível. É bastante exigente, mas também muito generosa. Nós a adoramos, como profissional e como pessoa”, acrescenta Zegon.

Gravação parou comunidade

Moradores se debruçavam nas janelas para conferir, em primeira mão, os inúmeros takes da funkeira carioca junto a MC Zaac em uma das paisagens mais bonitas da cidade: a praia do Solar do Unhão. Outros se aprontavam para gravar seus melhores ângulos no videoclipe da música, como no caso de Antônio Mario, 62, morador da região há pelo menos 20 anos.

Moradores da região buscando o melhor ângulo para acompanhar as gravações (Foto: Evandro Veiga / CORREIO)

“Eu soube que estavam fazendo seleção, fiz, eles gostaram do meu trabalho e me contrataram. Acordei 6h40 para me preparar para gravar minha cena. Eu vou fazer parte de um grupo que recepcionará Anitta quando ela chegar no bar com um pessoal”, disse entusiasmado com a oportunidade.

Ele que também tem alguns imóveis na região, conta que alugou algumas de suas casa para servirem de base para a produção se organizar na comunidade. Em meio aos gritos e correria da produção, os fãs atentos da cantora não deixaram sua visita passar em branco. Um dos primeiros a chegar no local foi o professor de inglês Johnny Paixão, 19, que faltou trabalho e fez uma verdadeira maratona para estar no solar do unhão às 9h. “Eu saí da minha casa (em Cajazeiras), peguei um ônibus, desci no Comércio e vim correndo pela Contorno até aqui”, disse.

No intervalo das gravações, Anitta proveitou para atualizar o bronze (Foto: Evandro Veiga / CORREIO)

E não é a primeira vez que o rapaz arrisca seu emprego para ver sua musa. “A primeira vez foi no Salvador Fest. Eu larguei tudo para vê-la, no fim tudo valeu à pena porque eu consegui tirar foto e foi o melhor dia da minha vida!”, disse.

Não demorou para que ele avisasse no grupo de fãs baianos da cantora, para que o grupo ficasse completo. Logo os estudantes Ismael Silva e Franciele França chegaram com um grupo de amigos para conferir de pertinho todas as movimentações do mais novo hit da cantora. “Vamos ficar aqui até acabar e só sairemos depois de tirar uma foto com ela”, anunciou Ismael e completou “até se anitta piscar só olho pra mim, eu saio daqui feliz”.

Quem também foi acompanhar a movimentação em sua comunidade foi a moradora Roseane Cruz, que trocou o Mais Você e o encontro com Fátima Bernardes para assistir aos bastidores ao lado dos filhos. Ela ainda disse estar gostando de toda a atneçãoq ue o bairro tem tomado, desde as gravações da novela segundo, ao reconhecimento do New York Times e agora o clipe da cantora carioca.

Anitta gravou durante quase toda a manhã a cena em que aparece com MC Zaac dançando à beira-mar (Foto: Kelven Figueiredo / CORREIO)





Cenário do churrasco vegano do Clipe (Foto: Kelven Figueiredo / CORREIO)





todo o clipe deve ser gravado na comunidade do Solar do Unhão (Foto: Kelven Figueiredo / CORREIO)





“Pra mim é ótimo, divulgar o bairro que a gente mora. Principalmente porque todo mundo pensa que aqui é violento e quando chega vê que é outra coisa, nossa comunidade é muito acolhedora. Sem falar do privilégio que temos de dormir e acordar olhando para essa paisagem linda. Muitos barões queriam estar no nosso lugar”, brinca a moradora.

Além da paisagem baiana, a cantora apostou em personalidades que são a cara da Bahia para marcarem presença no clipe. Entre os convidados estão a dançarina e ex-vereadora Léo Kret e o cantor do É o Tchan, Compadre Washington.

“Pra mim foi uma emoção. Eu tava em casa quando Anitta me mandou uma mensagem dizendo: Eu quero você no meu clipe! De qualquer jeito, você é um ícone baiano. Venha para cá agora! Estou na Gamboa de Baixo e quero que você grave e participe comigo. Ela é uma pessoa maravilhosa e sempre que tá em Salvador ela me convida pra dançar com ela. E por ela ser uma das maiores artista brasileiras com visibilidade no mundo todo, que eu admiro muito. Pra mim é gratificante fazer parte disso. Está tudo lindo, tô adorando!”, disse Léo Kret.