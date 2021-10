Em confronto direto contra o Z4, Bahia enfrenta o América fora de casa

Com as esperanças renovadas após a chegada de Guto Ferreira, o Bahia tem mais um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o tricolor encara o América-MG, pela 26ª rodada da Série A. O confronto será disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 21h.

Apesar de jogar fora de casa, o Esquadrão sabe que tem a necessidade de vencer para ter chance de sair da zona de rebaixamento. O tricolor começa a rodada na 17ª colocação, com 27 pontos, um a menos do que o Santos, primeiro time fora do Z4.

Por conta do cenário do Brasileirão, a partida contra o América-MG acaba se tornando um confronto direto para os comandados de Gordiola. O Coelho é o 12º colocado, com 31 pontos. Se o Bahia vencer no Independência, chegará aos 30. Ou seja, além de poder ganhar posições na tabela, vai trazer mais um adversário para a briga contra a degola.

“A gente tem que estar concentrado o tempo todo. Para nós é como se fosse uma final. Jogo de seis pontos, confronto direto. Espero fazer uma belíssima partida e sair com os três pontos”, afirmou o lateral Nino Paraíba, confiante.

Para o confronto na capital mineira, o técnico Guto Ferreira conta com praticamente todo elenco à disposição. As exceções ficam por conta dos atacantes Rossi e Marcelo Cirino, que estão em tratamento no departamento médico.

Apesar do treinador não ter dado pistas sobre o time que começa o jogo, a tendência é a de que a equipe seja a mesma que empatou por 0x0 com o Palmeiras, na última rodada. Juninho Capixaba continuará atuando na segunda linha do setor ofensivo, junto com Gilberto e Raí Nascimento.

No primeiro turno, o América levou a melhor sobre o Bahia e venceu no estádio de Pituaçu por 4x3.

Desfalque no banco

Dessa vez, no entanto, o adversário chega para o jogo contra o Bahia com um desfalque importante no banco de reservas. O técnico Vagner Mancini deixou a equipe na última quinta-feira e acertou contrato com o Grêmio, que também luta contra o rebaixamento na Série A.

A saída de Mancini não foi bem aceita pelos membros da diretoria mineira, que agora corre contra o tempo para fechar com um novo técnico. Inicialmente, a ideia do Coelho era a de que o substituto já estivesse trabalhando na partida contra o tricolor, mas quem vai comandar o time de forma interina será Diogo Giacomini, auxiliar fixo do clube.

Mesmo com a mudança repentina no comando técnico do América, Nino Paraíba não acredita que o Bahia vai ter algum tipo de facilidade na partida. “Acho que não. O América é uma equipe bem treinada. Não faz muita diferença”, acredita o lateral.

Veja as prováveis escalações:









Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Mugni; Raí Nascimento, Gilberto e Juninho Capixaba.

América-MG: Matheus Cavichioli, Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura); Ademir, Felipe Azevedo (Zárate) e Fabrício Daniel.