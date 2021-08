Em crise, Dado espera por reforços antes de pegar o Atléttico-MG

O momento do Bahia incomoda, em meio a sequências negativas em campo. O time completou a quinta derrota seguida ao perder por 1x0 do Sport, domingo (1°), em Pituaçu. Foram quatro revezes pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil.

Além disso, a equipe vive uma seca no ataque: já são também cinco jogos sem fazer um gol sequer. O maior jejum da equipe na temporada. Problemas que preocupam o elenco tricolor e que precisam ser resolvidos de forma rápida para que o time não continue perdendo pontos e caindo pela tabela.

Em busca de reação, não será surpresa se Dado Cavalcanti testar novas opções e colocar em campo um Bahia diferente contra o Atlético-MG, quarta-feira (4), às 21h30, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois da derrota para o Sport, o treinador prometeu “pensar fora da caixa” para recolocar o Esquadrão nos trilhos. Mas não deu pistas de quais soluções podem ser encontradas dentro do elenco.

“É necessário entender que passamos por um momento de dificuldade. Temos que ter respeito por isso, pela insatisfação de todos os torcedores, e buscar soluções para os nossos problemas. Talvez pensar fora da caixa e buscar alternativas”, explicou o treinador.

No jogo de ida contra o Atlético-MG, Dado apostou no garoto Ronaldo, atacante da equipe sub-23. Apesar do bom desempenho na estreia pelo time principal, o jogador ficou no banco diante do Sport e Rodriguinho retomou a condição de titular.

Da equipe de transição, outra alternativa é o volante Raniele, que chegou a entrar no segundo tempo do confronto com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, em que o Bahia foi derrotado por 3x0, fora de casa, mas não figurou no banco contra o Sport.

À espera dos gringos

Uma outra possibilidade para Dado Cavalcanti é poder contar com o meia argentino Lucas Mugni e o atacante colombiano Hugo Rodallega, dois últimos atletas anunciados pelo clube.

Ambos estão treinando na Cidade Tricolor há cerca de 15 dias, mas como vieram do futebol turco, estavam esperando a abertura da janela de transferências internacionais para poder atuar, o que só aconteceu no domingo, dia 1º. A dupla precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF até hoje para ficar em condição de encarar o Atlético-MG.

Das caras novas, o argentino Mugni é quem mais tem chance de começar entre os titulares. Contratado para ser o substituto de Thaciano – negociado pelo Grêmio ao futebol da Turquia-, ele começou a carreira como um meia clássico, mas mudou a forma de jogar e nos últimos anos tem atuado como uma espécie de segundo volante.

Caso seja escolhido para o confronto, a tendência é a de que de Mugni entre na vaga de Jonas, que deixou o confronto com o Sport machucado e virou dúvida para enfrentar o Atlético-MG.

“Ele (Mugni) é um meio-campista que tem o poder de exercer várias funções no setor de meio-campo. É um jogador que já fez funções de lado de campo, já foi meia clássico. Hoje, visualizo ele sendo um médio, um jogador voluntarioso, que contribui ao setor de meio, que possui uma dinâmica interessante, que tem uma qualidade de achar passes, de contribuir com a construção do jogo e o poder de chegar de trás. Isso pode trazer alguns benefícios na sequência do campeonato”, analisou Dado Cavalcanti.

Já Rodallega chegou ao Bahia para fazer sombra ao atacante Gilberto. Apesar de destacar durante a apresentação que pode jogar em mais de uma função no sistema ofensivo, a tendência é a de que o experiente jogador de 36 anos seja utilizado mesmo como homem de referência.

Em meio a crise que atravessa na temporada, o Bahia sabe que tem um grande desafio diante do Atlético-MG. Como perdeu o primeiro jogo por 2x0, no Mineirão, o Esquadrão tem situação complicada no torneio e precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para forçar as cobranças de pênalti. O time avança direto às quartas de final se vencer por três gols.