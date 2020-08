Em 'dia de fúria', homem sequestra ônibus e joga contra outros coletivos em Salvador

Em aparente estado de surto e armado com uma faca, um homem invadiu um ônibus no bairro de Castelo Branco no início da tarde desta segunda-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, ele abordou o coletivo, ameaçou os passageiros e ordenou que todos os presentes descessem. Em seguida, ele dirigiu o ônibus até uma garagem do consórcio Integra no bairro de Pirajá, a quase 7 Km do local inicial, e jogou o veículo contra vários outros coletivos, causando danos.

(Foto: Tiago Caldas/CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

(Foto: Tiago Caldas/CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/CORREIO) (Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

Após esta invasão, o homem ainda dirigiu até outra garagem, desta vez no bairro de Praia Grande, a cerca de 12 Km da garagem anterior, e tornou a destruir mais ônibus. Vídeos gravados pelos rodoviários da empresa (ver abaixo) mostra que vários funcionários tentaram conter a fúria do homem, mas ele só foi detido com a chegada da polícia. O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes (Iguatemi).

De acordo com o Consórcio Integra, o caso está sendo apurado e o que se sabe, inicialmente, é que o homem primeiro tomou um ônibus da empresa OTTrans e invadiu duas garagens da empresa Plataforma, que compõem o consórcio. Ainda segundo a Integra, ninguém ficou ferido e foram registrados apenas danos materiais. A Transalvador informou que não chegou a ser acionada para atender a ocorrência.