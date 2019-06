Em dia de greve, 30 ônibus 'amarelinhos' são vandalizados em Salvador

Cerca de 30 micro-ônibus do sistema complementar foram vandalizados nesta sexta-feira (14), em Salvador. Os veículos foram colocados nas ruas para minimizar o impacto da falta de ônibus, em virtude da greve geral.

No entanto, alguns veículos foram apedrejados para impedir a circulação. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os casos aconteceram na Brasilgás, Avenida Suburbana, Sete Portas, Baixa do Fiscal, BR-324 e Calçada.

As principais áreas atendidas pelo sistema complementar são: Avenida Suburbana, Orla, Cajazeiras, Cabula e Centro, para atender a demanda da Estação da Lapa.

Por causa das ações de violência, a Polícia Militar informou que "o policiamento está intensificado em toda cidade com viaturas em pontos específicos e o apoio de especializadas". Participam da operação a Rondesp, a Operação Apolo, a Operação Gêmeos, o Esquadrão Águia e o Batalhão de Choque.

Engarrafamento

Por causa das manifestações que acontecem na vidade, o fluxo de veículos está intenso na capital. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) dos 315 km de trânsito monitorados na cidade em 131 km (33%) há congestionamentos.

Manifestantes estão na avenida ACM sentido Shopping da Bahia. Por conta disso, há desvios no tráfego. Os motoristas que estiverem na Avenida Bonocô devem seguir pelo Acesso Norte.E quem vem do Acesso Norte deve seguir pela Avenida Bonocô

Há também manifestação na Calçada (próximo à Estação Ferroviária) sentido Baixa do Fiscal.