Em dia de visita de Gilberto, Bahia começa a montar time que pega o Criciúma

O Bahia segue em preparação para o confronto com o Criciúma, marcado para este sábado (4), às 16h30, na Fonte Nova, pela 10ª rodada da Série B. Na tarde desta quarta-feira (1º), o técnico Guto Ferreira começou a montar o time que iniciará a partida.

No CT Evaristo de Macedo, o treinador separou a provável equipe titular e comandou um trabalho tático. Guto não divulgou a escalação, mas o Bahia vai ter mudanças.

No meio-campo, Rezende volta após cumprir suspensão na derrota por 1x0 para o Tombense. A dúvida principal está no ataque. Depois de quase dois meses, Rodallega está à disposição do treinador.

A tendência é de que o colombiano seja titular contra o Tigre. Assim, Matheus Davó seria deslocado para o lado esquerdo, já que Marco Antônio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Além de Rodallega, o Bahia pode ter os retornos dos atacantes Raí e Ronaldo. Os dois estavam em recuperação de lesões, mas treinaram normalmente nesta quarta-feira.

Visita do artilheiro

O dia no CT Evaristo de Macedo contou com uma visita ilustre. Ídolo recente do Bahia, o atacante Gilberto marcou presença na Cidade Tricolor. O jogador está de férias no Brasil e aproveitou para reencontrar os antigos companheiros.

???????? Visita especial.



Artilheiro da Arena Fonte Nova e do Bahia no @Brasileirao, Gilberto reencontrou amigos hoje no CT. Ele, que está de férias do futebol árabe, marcou 83 gols em 189 jogos pelo Esquadrão, além das conquistas da Copa do Nordeste 2021 e dos Estaduais 2019 e 2020. pic.twitter.com/0x8NV1M28R — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) June 1, 2022

Gilberto deixou o Bahia no fim do ano passado e atualmente defende o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Na atual temporada, ele marcou oito gols e deu três assistências em 18 partidas.

Pelo Bahia, o atacante balançou as redes 83 vezes em 189 jogos. Nos quase quatro anos que defendeu o Esquadrão, Giba conquistou o Campeonato Baiano de 2019 e a Copa do Nordeste de 2021.