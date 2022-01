Em dia exclusivo de Pfizer, Salvador vacina crianças de até 10 anos; veja postos

A Prefeitura de Salvador realiza nesta segunda-feira (17), das 08h às 16h, o ‘Dia da Pfizer’, com aplicação exclusiva do imunizante contra a covid-19, além disso inclui as crianças com 10 anos sem deficiência permanente na estratégia.

No total, 10 pontos fixos de imunização realizarão a aplicação da dose para as crianças com 10 e 11 anos de idade. Crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente (motora, auditiva, visual e intelectual) também serão contempladas pela estratégia. Quatro pontos funcionarão exclusivamente para atendimento dos pequenos com deficiência.

Serão atendidas apenas pessoas que estiverem com o nome na lista da Secretaria Municipal de Saúde.

Serão aplicadas primeira, segunda e terceira dose da Pfizer.

A 1ª dose será ofertada para adolescentes e adultos com idade igual ou superior a 12 anos; adolescentes com comorbidades; gestantes e puéperas com 12 anos ou mais com nome na lista disponível no site da SMS.

Poderão tomar a 2ª dose os indivíduos com nome na lista enquadrados ao seguinte aprazamento: Pfizer até o dia 12/02/2022.

A 3ª dose estará disponível para os imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose até 17/12/2021 e para indivíduos com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose até o dia 17/09/2021. Todos devem estar, obrigatoriamente, com o nome na lista da SMS.

A 3ª dose para Gestantes e Puérperas será ofertada para quem está com nome na lista e tomou a segunda dose até 16/08/2021, ou seja, a partir de 5 meses do recebimento da segunda dose de acordo com nova orientação do Ministério da Saúde.

Confira locais de vacinação

Drive-thrus: Shopping Bela Vista (9h às 16h), Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Unijorge (Paralela).

Pontos fixos: Estação da Lapa, Estação Mussurunga, USF Resgate, USF Antônio Ribeiro Neiva (Arraial do Retiro), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Jardim das Margaridas, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras X, USF Joanes Leste, USF Tubarão, USF Alto de Coutos II, USF Vista Alegre, USF Plataforma, USF Teotônio Vilela II, USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF San Martin I, USF San Martin III, USF Parque de Pituaçu e USF Boa Vista de São Caetano.