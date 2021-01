Em dificuldade financeira, Bahia deve 13º salário aos funcionários

Em luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem enfrentado também dificuldades financeiras fora de campo. O tricolor ainda não pagou todas as parcelas do 13º salário dos funcionários e jogadores, o que deveria ter acontecido em dezembro. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Em nota, o Bahia explicou que a decisão de dividir o pagamento do 13º em cinco parcelas, com a primeira sendo depositada em janeiro, foi uma consequência direta da pandemia do coronavírus, que paralisou as atividades por quatro meses e afetou as receitas do clube.

“Essa foi a forma encontrada pelo clube para evitar redução do quadro pessoal. Ter o 13º em dia resultaria na demissão de pelo menos 80 pessoas e o Bahia preferiu escolher um caminho alternativo”, explicou o Bahia.

Em março, durante a paralisação dos campeonatos, o Esquadrão chegou a reduzir o vencimento dos jogadores e membros da diretoria em 25%. O acordo de redução foi encerrado após o retorno das competições.

Em dezembro, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, chegou a afirmar que o clube terá déficit de cerca de R$ 25 milhões na temporada 2020.

Confira a nota do Bahia sobre o atraso nos pagamentos:

“O projeto de reestruturação do clube pós-Covid-19, que proporcionou severos impactos financeiros ao Bahia, já prévia o parcelamento do 13º salário em 5 vezes e primeiro pagamento em janeiro.

Essa foi a forma encontrada pelo clube para evitar redução do quadro pessoal. Ter o 13º em dia resultaria na demissão de pelo menos 80 pessoas e o Bahia preferiu escolher um caminho alternativo.

A prioridade do clube desde março, quando se iniciou a pandemia, sempre foi manter salários em dia e não demitir ninguém”.