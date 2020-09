Em duelo atrasado, Bahia visita o Botafogo e tenta sair da zona

O Bahia já entrou em cena por 11 partidas na atual edição do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, quando encarar o Botafogo, às 21h30, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, o tricolor espera sentir o gostinho de recomeço.

Primeiro porque a partida contra o alvinegro é válida pela rodada inaugural do Brasileirão. Na época, o confronto foi adiado para que o Esquadrão pudesse jogar a final do Campeonato Baiano. O segundo motivo é que o Bahia precisa mesmo iniciar uma nova fase na competição.

Sem vencer há nove jogos no campeonato, o tricolor vive o seu pior momento desde que voltou à Série A em 2017. Com a defesa mais vazada e o menor aproveitamento entre todos os 20 times, restou ao clube segurar a lanterna do torneio, o que não acontecia desde 2014.

Um triunfo hoje, no entanto, faz com que o cenário mude. Se vencer o Botafogo, o Bahia quebrará a sequência negativa e deixará o Z4, ultrapassando o próprio adversário, que é o 18º colocado, e também Goiás, Bragantino e Coritiba. Por isso, o elenco sabe que sair do Rio de Janeiro com os três pontos é quase questão de sobrevivência.

“É um momento difícil que a gente está passando, até temos feito bons jogos, mas a bola não está entrando no gol adversário. Precisamos trabalhar, nos unir mais enquanto equipe porque só quem pode tirar o Bahia dessa situação somos nós. Estamos nos entregando ao máximo nos jogos, luta não vai faltar. A nossa equipe está em uma só visão, que é sair dessa situação”, disse o meia-atacante Marco Antônio, que pode entrar como titular.

“A qualidade do nosso elenco não é para estar nessa situação. A gente pede até desculpas ao torcedor, mas quero deixar o recado que raça não vai faltar e, se Deus quiser, na quarta (hoje) começa a nossa reação rumo à pré-Libertadores ou Sul-Americana”, continuou ele.

Na busca por recuperação, o adversário de hoje talvez seja um dos mais indicados para o Bahia. O Botafogo também vive momento dramático no Brasileirão: venceu apenas um jogo, contra o Atlético-MG, por 2x1, na quarta rodada. Depois disso, a equipe carioca emplacou sequência de oito jogos sem triunfos. No período, foram duas derrotas e seis empates.

Nem mesmo o fator casa tem sido diferencial para o Botafogo na Série A. Dos cinco jogos que a equipe fez no Nilton Santos, o time ganhou uma, perdeu duas e empatou outras duas. Por outro lado, o Bahia tem o pior retrospecto como visitante e até agora somou apenas dois pontos em 15 disputados longe da capital baiana.

Disputa equilibrada

Para quem gosta de números, uma vitória do Bahia faz também o clube empatar o histórico de jogos disputados contra o Botafogo. Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 66 vezes. O alvinegro levou a melhor em 23 partidas, enquanto o Esquadrão venceu 22. Em 21 confrontos, o placar terminou empatado.

Na última vez que Bahia e Botafogo se enfrentaram, o time baiano levou a melhor e venceu por 2x0, na Fonte Nova, pelo segundo turno do Brasileirão do ano passado. Os gols foram marcados por Élber e Artur. Já no Rio de Janeiro, o encontro mais recente terminou 3x2 para o Botafogo, pelo primeiro turno.

A última vez que o tricolor conseguiu festejar sobre o Botafogo foi em 2018. Também pelo segundo turno da Série A, Edigar Junio marcou no início do segundo tempo e decretou o triunfo por 1x0.

Naquele mesmo ano, o Bahia já havia eliminado o Botafogo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, dentro do Engenhão, ao vencer o rival na disputa por pênaltis.