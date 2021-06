Em duelo baiano, Juazeirense e Bahia de Feira empatam na Série D

Num confronto entre times baianos pela Série D do Campeonato Brasileiro, Bahia de Feira e Juazeirense ficaram no empate em 1x1, pela 3ª rodada do Grupo 4 da competição. O duelo aconteceu na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O Cancão de Fogo, líder do grupo, começou dominando a partida e abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo, com Patrik chutando de fora da área. A equipe visitante continuou forte nos contra-ataques, mas não conseguiu ampliar.

Já o Tremendão reagiu logo no início da etapa final, quando Deon empatou aos 3 minutos. O Bahia de Feira continuou firme no ataque, mas parou em boas defesas do goleiro Bruno Neri.

Com o resultado final, a Juazeirense permanece líder do Grupo 4, com cinco pontos em três jogos disputados, e mantém a sua invencibilidade. Já o Bahia de Feira segue sem vencer, e aparece como lanterna da chave, com dois pontos em três jogos.

O Bahia de Feira jogará novamente em casa na próxima rodada, contra o Retrô-PE, no domingo (27), às 16h. Já a Juazeirense terá outro duelo com um baiano, dessa vez o Atlético de Alagoinhas. O duelo será no Adauto Moraes, no domingo (27), às 16h.