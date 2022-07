Em duelo de campeões da Série A, Bahia e Grêmio se enfrentam na Fonte Nova

Acostumados a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Bahia e Grêmio vão se enfrentar em um cenário pouco comum para a história do confronto. Neste domingo, baianos e gaúchos medirão forças pela 16ª rodada da Série B, na Arena Fonte Nova. A bola rola a partir de 16h.

Campeões brasileiros na primeira divisão, Bahia e Grêmio chegam ao duelo brigando palmo a palmo por um lugar no grupo dos quatro que conquistarão o acesso. Enquanto o Esquadrão inicia a rodada na terceira colocação, com 28 pontos, o tricolor gaúcho é o quarto, com 25.

Diante da proximidade das equipes na tabela, o duelo na Fonte Nova se desenha como o chamado “jogo de seis pontos”. Se vencer, o Bahia não só vai impedir a ascensão de um adversário direto como terá a chance de aumentar a distância para os times que estão fora do G4. Atualmente, o tricolor está sete pontos na frente do quinto colocado Sport.

“É um jogo muito difícil, jogo de seis pontos, contra uma equipe muito forte. Tem que errar menos no jogo para sair com o triunfo”, analisa o lateral Matheus Bahia.

Matheus, aliás, sabe bem o que é enfrentar o Grêmio. No ano passado, ele marcou um dos gols na vitória baiana por 3x1, também na Fonte Nova, pelo Brasileirão. Raí e Daniel completaram o placar (Thiago Santos diminuiu). Coincidência ou não, o trio estará em campo junto mais uma vez.

Na sua estreia diante da torcida e no banco de reservas, Enderson Moreira vai ter que mudar o time. Enquanto Douglas Borel entra na lateral direita após cumprir suspensão no triunfo sobre o Brusque por 2x0, Raí deve ser o escolhido para formar a dupla de ataque com Rodallega, já que Rildo está fora da partida.

Matheus Davó e Vitor Jacaré brigam pela posição além de Raí. Enderson, no entanto, adotou o mistério e só vai divulgar a escalação minutos antes do início da partida. Seja quem for o escolhido para começar jogando, Matheus Bahia desta a importância de não ser surpreendido mais uma vez na Fonte, onde o time perdeu as últimas três partidas.

“Precisamos de um pouco mais de concentração. Às vezes, a gente erra em alguns momentos. Um segundo que a gente não está concentrado, acaba tomando um gol ou um lance de perigo. É a questão da concentração”, disse.

A expectativa é de casa cheia. Até sexta-feira, cerca de 34 mil ingressos estavam garantidos pelos tricolores. A conta leva em consideração os bilhetes vendidos e os sócios com acesso livre.

Na memória

Apesar de pouco comum, essa não será a primeira vez que Bahia e Grêmio vão se enfrentar pela Série B. Em 2005, as equipes duelaram na primeira fase e empataram por 1x1 na antiga Fonte Nova.

Aquela partida ficou marcada por um golaço de bicicleta do atacante Viola, que abriu o placar para o Esquadrão no primeiro tempo.

O time gaúcho chegou ao empate na segunda etapa com o gol marcado por Samuel, depois de jogada individual do meia Anderson, uma das revelações do campeonato.